Разработка качественных и надёжных сайтов: Node Js, PHP ( Laravel ), React JS.

Front-end

Все сайты следуют правилам семантики. Умею работать с Яндекс Метрикой и с Яндекс аналитикой. Имел опыт работы с микроразметкой от schema.org.

Если нужно умею использовать bootstrap5 в работе.

Работаю с препроцессором scss, и сборщиком gulp (css), а также webpack (js).

Умею работать с React, и Redux.

Back-end

Работаю с языком PHP и его фреймворком laravel. Могу настроить авторизацию / регистрацию, рассылку email, парсинг данных с других сайтов, вход через различные соц. сети, полнотекстовой поиск и т.д.

Могу интегрировать различные способы оплаты на ваш сайт, в том числе через криптовалюту (metamask, walletconnect).