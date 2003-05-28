Front-end
Умею работать с React, и Redux.
Работаю с препроцессором scss, и сборщиком gulp (css), а также webpack (js).
Работаю с js плагинами swiper.js, video.js, wow.js, chart.js.
Если нужно умею использовать bootstrap5 в работе.
Все сайты следуют правилам семантики. Умею работать с Яндекс Метрикой и с Яндекс аналитикой. Имел опыт работы с микроразметкой от schema.org.
Back-end
Работаю с языком PHP и его фреймворком laravel. Могу настроить авторизацию / регистрацию, рассылку email, парсинг данных с других сайтов, вход через различные соц. сети, полнотекстовой поиск и т.д.
Могу интегрировать различные способы оплаты на ваш сайт, в том числе через криптовалюту (metamask, walletconnect).
Также умею работать с GoogleAPI, особенно с GoogleSheets и GoogleDrive.
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: @Lendwye
Портфолио
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