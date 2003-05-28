lendwye

Данис lendwye

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Разработка качественных и надёжных сайтов: Node Js, PHP ( Laravel ), React JS.

Front-end

  • Умею работать с React, и Redux.

  • Работаю с препроцессором scss, и сборщиком gulp (css), а также webpack (js).

  • Работаю с js плагинами swiper.js, video.js, wow.js, chart.js.

  • Если нужно умею использовать bootstrap5 в работе.

  • Все сайты следуют правилам семантики. Умею работать с Яндекс Метрикой и с Яндекс аналитикой. Имел опыт работы с микроразметкой от schema.org.

Back-end

  • Работаю с языком PHP и его фреймворком laravel. Могу настроить авторизацию / регистрацию, рассылку email, парсинг данных с других сайтов, вход через различные соц. сети, полнотекстовой поиск и т.д.

  • Могу интегрировать различные способы оплаты на ваш сайт, в том числе через криптовалюту (metamask, walletconnect).

  • Также умею работать с GoogleAPI, особенно с GoogleSheets и GoogleDrive.

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @Lendwye

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Отзывы заказчиков

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Бек-енд разработка
Отличный исполнитель, выполнил работу быстро и качественно, рекомендую!
Дмитрий отличный заказчик, всё отлично объяснил, быстро отвечал на все возникающие вопросы
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