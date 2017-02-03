Качественный рерайт, копирайт, сео-копирайт, редактура, корректура и написание авторских статей.

Образование: Высшее, факультет Журналистики и Массовых Коммуникаций.

Профессиональные знания и навыки: свободное владение компьютером – продвинутый пользователь, интернетом. Знания MSOffice. Родной язык – русский. Умение писать на заданные темы. Ответственность и серьезный подход к работе. Способность к сбору и анализу информации, коммуникабельность, стрессоустойчивость, инициативность, способность быстро обучаться. Умение работать в команде и самостоятельно. Есть опыт в написании рекламных текстов. Умение работать в организаторской деятельности, составлять проекты на общественную тематику. Проведение качественного копирайта, сео-копирайта, рерайта статей, написание авторских статей на любую тематику: политика и общество, медицина и здоровье, наука, туризм и отдых, строительство, мода и стиль, и прочие. Отличный опыт работы с интернет ресурсами, опыт ведения блогов, наполнение готовых контентов информацией.