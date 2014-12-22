веб-дизайнер с опытом работы 5 лет

Образование:

2010г. - закончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Караганда.

ПХФ/ графический дизайн, бакалавр

Знание языков:

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Немецкий — могу проходить интервью

Опыт работы:

Март 2013 — октябрь 2014

ТОО Ваниев, Караганда

дизайнер-иллюстратор

веб-дизайн, графический дизайн, иллюстрация

Ноябрь 2011 — ноябрь 2012

продакшен-студия AnyKeyАлматы, www.anykey.kz

дизайнер-иллюстратор

Функции: создание концептов и макетов веб-сайтов, иллюстраций, презентаций

Июнь 2010 — октябрь 2011

Web-master.kz - разработка и поддержка сайтов, реклама в интернете.

веб-дизайнер

Разработка структуры сайта, создание макетов, технический дизайн, иллюстрация, разработка и создание анимации на сайте. Последние два месяца работала в должности арт-директора.

Ключевые навыки:

Веб-дизайн, векторная иллюстрация, растровая иллюстрация, рисунок от руки

Обо мне:

Владею программами Photoshop, Adobe Flash, Corel Draw. Рисую от руки, имеются навыки технического дизайна, знание основ веб-дизайна, умение работать с техническим заданием, сотрудничать в команде.