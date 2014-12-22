Образование:
2010г. - закончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Караганда.
ПХФ/ графический дизайн, бакалавр
Знание языков:
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Немецкий — могу проходить интервью
Опыт работы:
Март 2013 — октябрь 2014
ТОО Ваниев, Караганда
дизайнер-иллюстратор
веб-дизайн, графический дизайн, иллюстрация
Ноябрь 2011 — ноябрь 2012
продакшен-студия AnyKeyАлматы, www.anykey.kz
дизайнер-иллюстратор
Функции: создание концептов и макетов веб-сайтов, иллюстраций, презентаций
Июнь 2010 — октябрь 2011
Web-master.kz - разработка и поддержка сайтов, реклама в интернете.
веб-дизайнер
Разработка структуры сайта, создание макетов, технический дизайн, иллюстрация, разработка и создание анимации на сайте. Последние два месяца работала в должности арт-директора.
Ключевые навыки:
Веб-дизайн, векторная иллюстрация, растровая иллюстрация, рисунок от руки
Обо мне:
Владею программами Photoshop, Adobe Flash, Corel Draw. Рисую от руки, имеются навыки технического дизайна, знание основ веб-дизайна, умение работать с техническим заданием, сотрудничать в команде.