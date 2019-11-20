Требуется разработать презентацию-коммерческое предложение на тему вертикальных ферм. Презентация должна состоять из 12 слайдов и быть структурирована по образцу конкурента. Используйте фотографии с действующей фермы и отрисованные изображения для иллюстрации схем элементов.
- Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1300
Ищем менеджера продаж с опытом работы для продаж установок для выращивания зелени в коммерческих объемах. Работа по входящим заявкам, скриптам, с IP-телефонией. Условия: фикс 10тр/мес за 4ч в день и процент от продаж (20% за маленькие установки, 10% за большие). Ожидаем опыт работы и готовность к обсуждению условий.Управление проектами9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать 3D-модель установки для выращивания зелени, подготовить рендеры для сайта и маркетинговых материалов. В наличии - словесное описание, фотографии и эскизы. Возможна дополнительная информация по запросу. Это одна из нескольких моделей для отрисовки.Завершен4 года назад
Требуется разработка чертежа одной плоской детали в AutoCAD и 3D-модели другой детали в SolidWorks или в формате STEP. Эскизы предоставлены во вложении. Необходимо учесть все размеры и детали для точного воспроизведения.Завершен4 года назад
Требуется разработать 3D-модель детали в формате STEP на основе приложенных эскизов. Модели практически идентичны, размеры 14 и 28 считаются от стенки, для второй детали - 12 и 26. Необходимо учесть формы и размеры, отображенные на изображениях.Завершен4 года назад
- $80
Нужно разработать логотип молодой компании, работающей в агро-секторе. Лого должен быть лаконичным, должен хорошо выглядеть при нанесении гравировки Есть примерное понимание чего хочется, есть примеры логотипов которые нравятся. Более подробная информация - ...Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт5 лет назад
Площадь помещения 53м2 Есть схема размещения оборудования на миллиметровке (скан скину исполнителю) Есть примеры картинок как это выглядит (прикладываю) В помещении установлены 4 паллетных стеллажа, на которых навешано оборудование (светильники и колонны с ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать проект подключения электрооборудования (2-3 листа в pdf): - план размещения оборудования в помещении - схема включения потребителей - таблица потребителей и нагрузок Помещение 53м2, есть схема на ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть резюме компании на русском языке на 2 страницах. Специализация - айти, программирование. Нужно перевести на английский язык, важно придерживаться терминологии, принятой в англоязычном айти-сообществе.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сверстать страницу (см. презентацию в архиве) Кроссбраузерно и адаптивноHTML-верстка36 заявокЗакрыт7 лет назад
есть сайт http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/ на нем есть картинки с оранжевым фоном: 1) на главной четыре кнопки вверху 2) на http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/list.html - в списке перед адресом 3) на странице (2) три картинки под словами How ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть такие страницы: http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/help.html http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/partners.html http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/about.html Нужно изменить на них разметку текста (все что внутри тега ): Добавить заголовки, параграфы, междустрочное расстояние и тп - ...Завершен7 лет назад
Есть сайт, на сайте есть картинка (карточка), поверх которой выводится текст Картинку решили поменять, нужно поменять и позиционирование текста (см приложенные картинки) Сделать нужно сегодня, поэтому просьба отвечать тем, кто это сможет сделать ...Завершен7 лет назад
Есть готовый серверный бек-енд: весь необходимый набор url для получения данных и выполнения действий. Формат серверных сообщений - json. Нужно сверстать шаблоны и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать макеты (см. вложения) в стиле (и фреймворке) Google Material Design Все цвета и пр. стили по-максимуму определить в CSS Верстка должна "тянуться", должна быть кроссбраузерная и желательна поддержка на старых браузерахЗавершен9 лет назад
Нужно сверстать виджет под мобильные платформы (под все популярные мобильные браузеры) Виджет должен появляться снизу (по возможности - анимированно "выезжать") - например, по нажатии кнопки (то есть активация яваскриптом например) По ширине должен ...Завершен9 лет назад
- $50
Нужно сделать кнопку заказа звонка (140х140 и ее уменьшенная копия 90х90) Кнопка нужна с элементами динамики: по краю должен пробегать "блик", поэтому результат нужен в png+javascript/css-анимация Более детальное описание и требования - в ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужно сверстать по psd-макетам несколько вариаций (всего 8 макетов) виджета, который будет появляться в модальном окне. Кроссбраузерная валидная верстка. Png-пример прикладываю, сами макеты - в личку (они являются различными упрощениями макета в примере)Завершен10 лет назад
- $20
Есть картинка - макет одностраничного сайта-визитки. Нужно сверстать так чтобы хорошо смотрелось в браузере. Все иконки есть отдельно в png-формате.Завершен11 лет назад
- $250
При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад