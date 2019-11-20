lexam3w

Алексей lexam3w

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Презентация (коммерческое предложение)

    Требуется разработать презентацию-коммерческое предложение на тему вертикальных ферм. Презентация должна состоять из 12 слайдов и быть структурирована по образцу конкурента. Используйте фотографии с действующей фермы и отрисованные изображения для иллюстрации схем элементов.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Менеджер продаж

    $1300

    Ищем менеджера продаж с опытом работы для продаж установок для выращивания зелени в коммерческих объемах. Работа по входящим заявкам, скриптам, с IP-телефонией. Условия: фикс 10тр/мес за 4ч в день и процент от продаж (20% за маленькие установки, 10% за большие). Ожидаем опыт работы и готовность к обсуждению условий.

    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать 3д-модель установки

    Необходимо отрисовать 3D-модель установки для выращивания зелени, подготовить рендеры для сайта и маркетинговых материалов. В наличии - словесное описание, фотографии и эскизы. Возможна дополнительная информация по запросу. Это одна из нескольких моделей для отрисовки.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Чертеж и 3д модель

    Требуется разработка чертежа одной плоской детали в AutoCAD и 3D-модели другой детали в SolidWorks или в формате STEP. Эскизы предоставлены во вложении. Необходимо учесть все размеры и детали для точного воспроизведения.

    AutoCAD
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать 3д модель детали в формате step

    Требуется разработать 3D-модель детали в формате STEP на основе приложенных эскизов. Модели практически идентичны, размеры 14 и 28 считаются от стенки, для второй детали - 12 и 26. Необходимо учесть формы и размеры, отображенные на изображениях.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать логотип

    $80

    Нужно разработать логотип молодой компании, работающей в агро-секторе. Лого должен быть лаконичным, должен хорошо выглядеть при нанесении гравировки Есть примерное понимание чего хочется, есть примеры логотипов которые нравятся. Более подробная информация - ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать 3d-план интерьера производственного помещения

    Площадь помещения 53м2 Есть схема размещения оборудования на миллиметровке (скан скину исполнителю) Есть примеры картинок как это выглядит (прикладываю) В помещении установлены 4 паллетных стеллажа, на которых навешано оборудование (светильники и колонны с ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать схему подключения электрооборудования

    Нужно сделать проект подключения электрооборудования (2-3 листа в pdf): - план размещения оборудования в помещении - схема включения потребителей - таблица потребителей и нагрузок Помещение 53м2, есть схема на ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевести резюме с русского на английский

    Есть резюме компании на русском языке на 2 страницах. Специализация - айти, программирование. Нужно перевести на английский язык, важно придерживаться терминологии, принятой в англоязычном айти-сообществе.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поменять цвет фона картинок

    есть сайт http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/ на нем есть картинки с оранжевым фоном: 1) на главной четыре кнопки вверху 2) на http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/list.html - в списке перед адресом 3) на странице (2) три картинки под словами How ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подверстать 3 страницы на сайте

    Есть такие страницы: http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/help.html http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/partners.html http://geniuscarddemo-env.xyayfwbiyf.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/about.html Нужно изменить на них разметку текста (все что внутри тега  ): Добавить заголовки, параграфы, междустрочное расстояние и тп - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • На веб-странице спозиционировать текст поверх картинки

    Есть сайт, на сайте есть картинка (карточка), поверх которой выводится текст  Картинку решили поменять, нужно поменять и позиционирование текста (см приложенные картинки) Сделать нужно сегодня, поэтому просьба отвечать тем, кто это сможет сделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать интерфейс для веб-приложения

    Есть готовый серверный бек-енд: весь необходимый набор url для получения данных и выполнения действий. Формат серверных сообщений - json. Нужно сверстать шаблоны и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером) ...

    AJAXCSSJavaScriptjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка шаблонов web-приложения в Google Material Design

    Требуется сверстать макеты (см. вложения) в стиле (и фреймворке) Google Material Design Все цвета и пр. стили по-максимуму определить в CSS Верстка должна "тянуться", должна быть кроссбраузерная и желательна поддержка на старых браузерах

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка виджета под мобильные платформы

    Нужно сверстать виджет под мобильные платформы (под все популярные мобильные браузеры) Виджет должен появляться снизу (по возможности - анимированно "выезжать") - например, по нажатии кнопки (то есть активация яваскриптом например) По ширине должен ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Картинка-кнопка на сайт для заказа звонков

    $50

    Нужно сделать кнопку заказа звонка (140х140 и ее уменьшенная копия 90х90) Кнопка нужна с элементами динамики: по краю должен пробегать "блик", поэтому результат нужен в png+javascript/css-анимация Более детальное описание и требования - в ...

    CSSJavaScript
    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка всплывающего виджета

    $80

    Нужно сверстать по psd-макетам несколько вариаций (всего 8 макетов) виджета, который будет появляться в модальном окне. Кроссбраузерная валидная верстка. Png-пример прикладываю, сами макеты - в личку (они являются различными упрощениями макета в примере)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вёрстка страницы по jpg-макету

    $20

    Есть картинка - макет одностраничного сайта-визитки. Нужно сверстать так чтобы хорошо смотрелось в браузере. Все иконки есть отдельно в png-формате.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плагин для браузера

    $250

    При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$65
10 баллов
3 года назад
Презентация (коммерческое предложение)
Замечательный заказчик! Четко ставит задачу и готов к конструктивному диалогу. Это дает возможность сконцентрироваться на задаче, а не нарешении организационных вопросов. В результате работать очень легко и комфортно. Буду рада продолжению сотрудничества!
Все красиво и профессионально! Результатом доволен, будем еще сотрудничать
Ответный отзыв
Vaddik
Вадим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
4 года назад
Отрисовать 3д-модель установки
Рад сотрудничеству! Спасибо за обратную связь! Все недостающие эскизы, фото и материалы были оперативно предоставлены для комфортной работы. с уважением, Вадим
Всё отлично, как и в предыдущие разы. Вадим на связи, при решении задачи предлагает разные варианты, нацелен на результат! Рекомендую!
Ответный отзыв
Vaddik
Вадим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
4 года назад
Чертеж и 3д модель
AutoCAD
Работаем второй раз, все отлично! Задача понятная, заказчик всегда на связи, это сильно экономит время. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за заказ
Задание было выполнено качественно, в срок, с учетом всех пожеланий и доработок. Будем работать еще! Рекомендую
Ответный отзыв
Vaddik
Вадим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
4 года назад
Сделать 3д модель детали в формате step
Все супер! Интересная несложная задачка. Спасибо, был рад помочь!
Всем доволен! Вадим сделал все очень быстро, предложил варианты, задал правильные вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$46
10 баллов
5 лет назад
Сделать 3d-план интерьера производственного помещения
SketchUp
Оперативно отвечал на вопросы по проекту, качественно сформулировал задачу. Оплата в срок без задержек. Рекомендую
все сделано как нужно, все пожелания учтены, правки вносились даже после оплаты. с человеком приятно иметь дело, рекомендую!
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