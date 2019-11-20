Ищем менеджера продаж с опытом работы для продаж установок для выращивания зелени в коммерческих объемах. Работа по входящим заявкам, скриптам, с IP-телефонией. Условия: фикс 10тр/мес за 4ч в день и процент от продаж (20% за маленькие установки, 10% за большие). Ожидаем опыт работы и готовность к обсуждению условий.