$150
Здравствуйте. Нужен модуль интеграции 1С с Ubercart 3. Загрузка и выгрузка товаров. Обновление каталога. Обновление цен по прайс листам поставщика...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Здравствуйте. Нужен модуль интеграции 1С с Ubercart 3. Загрузка и выгрузка товаров. Обновление каталога. Обновление цен по прайс листам поставщика...
Нужен модуль импорта товаров в формате YML в Ubercart 3. Чтобы наполнить каталог. Либо вариации онлайн переноса каталога Bitrix в Ubercart 3. Просьба озвучить цену и сроки. ...
Требуется создание клиента для SSH сервера, который предоставляет услуги SSH туннелирования. Программа должна быть создана на основе FreeCap и Putty. Пример программ www.wowping.ru/download и www..wowtunnels.com/instructions_wow