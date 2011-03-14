liferich

Владимир liferich

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модуль импорта YML в Ubercart 3

    Нужен модуль импорта товаров в формате YML в Ubercart 3. Чтобы наполнить каталог. Либо вариации онлайн переноса каталога Bitrix в Ubercart 3. Просьба озвучить цену и сроки. ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа клиент для SSH

    Требуется создание клиента для SSH сервера, который предоставляет услуги SSH туннелирования. Программа должна быть создана на основе FreeCap и Putty. Пример программ www.wowping.ru/download и www..wowtunnels.com/instructions_wow

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад