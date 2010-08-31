ligalath

Сергей ligalath

 
40 летРоссия/Волгодонск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Доработать браузерную игру

    Доброго всем времени суток! Мне нужно доработать движок браузерной игры вот ссылка на установленную игру http://t1.ru-reklama.ru/ а вот ссылка на то что нужно хотяб приблизить http://www.travian.ru/ Вкратце необходимо сделать по симпатичнее вид игры доработать функцию оплаты ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно переделать парсер

    Мне написал один человек парсер он парсит текст и фото с донора но мне понадобилось еще и видео человек который писал парсер пропал поэтому нужен человек который допишет парсер ! Пишите пожалуйста вашу цену и срок ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен модуль для vBulletin

    Нужен модуль для vBulletin Version 3.8.6 чтоб человек мог автоматически заказать рекламу через робокассу как спонсор раздела не больше чем 88х31 с админкой с выбором по срокам ! Вопщем детали изложу в личной переписки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен скрипт для создания файла sitemap.xml

    Доброго времени суток! Нужен скрипт который будет создавать и импортировать sitemap.xml (карту сайта) уже на существующий акк в поисковики такие как google, яндекс ,Yahoo и Bing, причем чтоб автоматически создавал нужный файл для подтверждения в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен шаблон для DataLife Engine

    Нужен шаблон для DataLife Engine 9.2 женской тематики поблочный, уникальный, красивый и оптимизированный !! Указывайте срок выполнения и желаемую цену!

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужено написать движок рейтинга сайтов!

    Требуется движок рейтинга со следующим функционалом: - пользователь заходит на сайт и регистрируется в рейтинге - он получает код счетчика и ставит на свой сайт - на сайте рейтинга ведется учет хостов и заносится в БД - ежедневно запускается ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад