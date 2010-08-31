Доброго всем времени суток! Мне нужно доработать движок браузерной игры вот ссылка на установленную игру http://t1.ru-reklama.ru/ а вот ссылка на то что нужно хотяб приблизить http://www.travian.ru/ Вкратце необходимо сделать по симпатичнее вид игры доработать функцию оплаты ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мне написал один человек парсер он парсит текст и фото с донора но мне понадобилось еще и видео человек который писал парсер пропал поэтому нужен человек который допишет парсер ! Пишите пожалуйста вашу цену и срок ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен модуль для vBulletin Version 3.8.6 чтоб человек мог автоматически заказать рекламу через робокассу как спонсор раздела не больше чем 88х31 с админкой с выбором по срокам ! Вопщем детали изложу в личной переписки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Нужен скрипт который будет создавать и импортировать sitemap.xml (карту сайта) уже на существующий акк в поисковики такие как google, яндекс ,Yahoo и Bing, причем чтоб автоматически создавал нужный файл для подтверждения в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен шаблон для DataLife Engine 9.2 женской тематики поблочный, уникальный, красивый и оптимизированный !! Указывайте срок выполнения и желаемую цену!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется движок рейтинга со следующим функционалом: - пользователь заходит на сайт и регистрируется в рейтинге - он получает код счетчика и ставит на свой сайт - на сайте рейтинга ведется учет хостов и заносится в БД - ежедневно запускается ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад