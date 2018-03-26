lihomanovdv

Необходимо разработать плагин для Wordpress, который может производить определённые действия с подписчиком через API Senler ВК. id пользователя берётся из WP базы данных, группы подписок и ключи API прописываются в настройках плагина. С помощью ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Цель - сделать адекватный, лаконичный и приятный дизайн сайта Что требуется: 1) Редизайн титульной страницы сайта www.unrealskills.ru, текстовый контент брать оттуда, либо спросить лично 2) Основные блоки сохранить, или предложить изменения с ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Всем привет! Ищу контент-менеджера в группу ВК, есть расписанные ЦА 1) Надо написать контент-план 2) Делать 2-3 поста в день, включая выходные 3) Тематика группы - онлайн-курсы разработка игр и 3D-приложений ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Занимаюсь онлайн-курсами разработки игр и трёхмерных приложений. Группа ВК: https://vk.com/get_unreal_skills Сайт (на всякий случай): www.unrealskills.ru Необходимо сделать оформление: аватар, шапка, меню, виджет приветствия, товары (пока только 2 шт.). В меню ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
7 лет назад
Все отлично, крайне рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
норм