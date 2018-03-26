lihomanovdv

Даниил lihomanovdv

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать интеграцию для WP сайта с API Senler

    Необходимо разработать плагин для Wordpress, который может производить определённые действия с подписчиком через API Senler ВК. id пользователя берётся из WP базы данных, группы подписок и ключи API прописываются в настройках плагина. С помощью ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переработка дизайна сайта

    Цель - сделать адекватный, лаконичный и приятный дизайн сайта Что требуется: 1) Редизайн титульной страницы сайта www.unrealskills.ru, текстовый контент брать оттуда, либо спросить лично 2) Основные блоки сохранить, или предложить изменения с ...

    Unreal EngineWordPress
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер в группу ВК

    $5

    Всем привет! Ищу контент-менеджера в группу ВК, есть расписанные ЦА 1) Надо написать контент-план 2) Делать 2-3 поста в день, включая выходные 3) Тематика группы - онлайн-курсы разработка игр и 3D-приложений ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформление группы вконтакте

    Занимаюсь онлайн-курсами разработки игр и трёхмерных приложений. Группа ВК: https://vk.com/get_unreal_skills Сайт (на всякий случай): www.unrealskills.ru Необходимо сделать оформление: аватар, шапка, меню, виджет приветствия, товары (пока только 2 шт.). В меню ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

vosminogstudio
Артем 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Оформление группы вконтакте
Все отлично, крайне рекомендую к сотрудничеству.
норм
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