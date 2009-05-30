lika1606

Анжелика Шафрановская lika1606

 
53 годаРоссия/Владивосток
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Расшифровщик аудиофайлов/рерайтер/корректор e-mail: [email protected]

Ф.И.О. – Шафрановская Анжелика Васильевна

Дата рождения – 16 июня 1970 г.

Адрес: г.Владивосток

E-mail: [email protected]

Зарплата - от 600$ в месяц

Должность – Расшифровщик аудиофайлов/рерайтер/корректировка,размножение,распознавание текста/ удаленная работа

Занятость – постоянная работа на дому/ свободный график/ частичная занятость

Образование – высшее

Название учебного заведения: ДВГУ

Факультет / специальность: прикладная математика/прикладная математика

Год окончания: 1992 г.

Повышение квалификации / Курсы

Название: Курсы бухгалтерского учета при ДВКИ

Год окончания: 1993 г.

Опыт работы

Период работы: c 04 2005 по 07 2009

Должность: Расшифровщик аудиофайлов/корректировщик,размножение, распознавание текста/ рерайтер

Название компании: работаю удаленно на дому

Период работы: c 01 2003 по 04 2005

Должность: копирайтер

Название компании: Сервис-Техцентр, Владивосток

Описание деятельности компании: Закупка на аукционах Японии авто-мототехники, продажа по заявкам покупателей

Должностные обязанности: Реклама на сайтах

Период работы: c 02 1998 по 01 2003

Должность: офис-менеджер

Название компании: Акватория-1, Владивосток

Описание деятельности компании: Продажа бытовой техники

Должностные обязанности: Работа с клиентами, деловая переписка, ведение документов,

помощь гл. бухгалтеру

Период работы: c 09 1992 по 01 1998

Должность: старший экономист

Название компании: Управление федерального казначейства по Прим. краю, Владивосток

Описание деятельности компании: Контроль и отчетность по федеральному бюджету

Должностные обязанности: Отчетность по гос. Бюджету

Иностранные языки: английский: читаю профессиональную литературу

Компьютерные навыки

Internet, e-mail, Word, Excel, Windows OS, MS Office, Fine Reader .

Языки программирования: PL-1, Fortran, C++, Assembler, основы HTML и CSS.

Семейное положение: состою в браке

HTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$22
10 баллов
15 лет назад
Проект для Шафрановской Анжелики (lika1606)
Отлично справилась с работой. Оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответственный заказчик, приятно работать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Проект для Шафрановской Анжелики (lika1606)
Всё отлично!
Отличный заказчик! Своевременная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв