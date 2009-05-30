Ф.И.О. – Шафрановская Анжелика Васильевна
Дата рождения – 16 июня 1970 г.
Адрес: г.Владивосток
E-mail: [email protected]
Зарплата - от 600$ в месяц
Должность – Расшифровщик аудиофайлов/рерайтер/корректировка,размножение,распознавание текста/ удаленная работа
Занятость – постоянная работа на дому/ свободный график/ частичная занятость
Образование – высшее
Название учебного заведения: ДВГУ
Факультет / специальность: прикладная математика/прикладная математика
Год окончания: 1992 г.
Повышение квалификации / Курсы
Название: Курсы бухгалтерского учета при ДВКИ
Год окончания: 1993 г.
Опыт работы
Период работы: c 04 2005 по 07 2009
Должность: Расшифровщик аудиофайлов/корректировщик,размножение, распознавание текста/ рерайтер
Название компании: работаю удаленно на дому
Период работы: c 01 2003 по 04 2005
Должность: копирайтер
Название компании: Сервис-Техцентр, Владивосток
Описание деятельности компании: Закупка на аукционах Японии авто-мототехники, продажа по заявкам покупателей
Должностные обязанности: Реклама на сайтах
Период работы: c 02 1998 по 01 2003
Должность: офис-менеджер
Название компании: Акватория-1, Владивосток
Описание деятельности компании: Продажа бытовой техники
Должностные обязанности: Работа с клиентами, деловая переписка, ведение документов,
помощь гл. бухгалтеру
Период работы: c 09 1992 по 01 1998
Должность: старший экономист
Название компании: Управление федерального казначейства по Прим. краю, Владивосток
Описание деятельности компании: Контроль и отчетность по федеральному бюджету
Должностные обязанности: Отчетность по гос. Бюджету
Иностранные языки: английский: читаю профессиональную литературу
Компьютерные навыки
Internet, e-mail, Word, Excel, Windows OS, MS Office, Fine Reader .
Языки программирования: PL-1, Fortran, C++, Assembler, основы HTML и CSS.
Семейное положение: состою в браке
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