Требуется развернуть ИМ на opencart с готовым шаблоном Так же спарсить большой объем товаров! Скилы php, js, opencart желательно СПб, но удаленка тоже ок. проект не предполагает fulltime
Интернет-магазины8 заявок
Закрыт
6 лет назад
Требуется развернуть ИМ на opencart с готовым шаблоном Так же спарсить большой объем товаров! Скилы php, js, opencart желательно СПб, но удаленка тоже ок. проект не предполагает fulltime
Добрый день. Для магазина бытовой техники на OpenCart необходимо написать скрипт собирающий и обрабатывающий информацию о товарах из указанного источника, в пределах примерно 10 тыс. позиций. Деловек готовый взяться за исполнение, должен знать и понимать специфику ...