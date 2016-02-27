Добрый день. Для магазина бытовой техники на OpenCart необходимо написать скрипт собирающий и обрабатывающий информацию о товарах из указанного источника, в пределах примерно 10 тыс. позиций. Деловек готовый взяться за исполнение, должен знать и понимать специфику ...