like2u

Макс Денисов like2u

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать парсер товаров для OpenCart

    Добрый день.  Для магазина бытовой техники на OpenCart необходимо написать скрипт собирающий и обрабатывающий информацию о товарах из указанного источника, в пределах примерно 10 тыс. позиций. Деловек готовый взяться за исполнение, должен знать и понимать специфику ...

    OpenCart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад