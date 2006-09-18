2 высших образования, одно из которых - филологическое (ин.яз. - франц., англ.). Пк с выходом в Интернет - дома. Постоянно работаю экономистом, но занимаюсь переводами 1,5 года для частных клиентов в Интернете. Тематика: реклама, письма, экономика, маркетинг, кулинария, книги в электронном формате, рекламные статьи широкой направленности.
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
17 лет назад
Сотрудничеством доволен, старательная, методичная, обязательная. Выполнила поставленную задачу четко в срок с хорошим качеством. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Проект мне нравится. Работать с заказчиком приятно. Он доступен в сети почти каждый день, вовремя высылает необходимые для работы материалы, платит честно и быстро. Работайте с ним, не пожалеете :)
Переводы
нет отзывов
от $2
от 3 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 10 дней
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