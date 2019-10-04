linarRSY

Ленар linarRSY

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настрою рекламу Яндекс в РСЯ

Меня зовут Ленар Рубесович.

Я  специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг специалист интернет рекламы в РСЯ, усиленно изучил самые

современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.

Я предлагаю настроить вам интернет рекламу в РСЯ. 

Аудит сайта проведу бесплатно взамен попрошу только отзыв о моей работе. 