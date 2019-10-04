Нужно доработать сайт созданный на платформе 1с-UMI И работает на UMI.CMS
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Меня зовут Ленар Рубесович.
Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг специалист интернет рекламы в РСЯ, усиленно изучил самые
современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.
Я предлагаю настроить вам интернет рекламу в РСЯ.
Аудит сайта проведу бесплатно взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Нужно доработать сайт созданный на платформе 1с-UMI И работает на UMI.CMS
https://chelny.irbis-mebel.com/