Контент-менеджер
Всем привет!
Если вы попали сюда, значит вам нужен толковый контент-менеджер для наполнения вашего сайта или интернет-магазина. Или же вам нужно ведение и поддержавние групп/сообществ в социальных сетях (Вконтакте/Facebook/Instagram). Или вам нужны уникальные тексты в виде статей, блога или чего-то еще.
Вы по адресу!
- Opencart 2.0
- Microsoft World, Excel
- написание статей/текстов
- ведение групп в соц. сетях
- общение в клиентами
- переговоры с поставщиками
Портфолио
- Наполнение контентом интернет-магазинов/сайтов111 просмотров