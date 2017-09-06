Контент-менеджер

Всем привет!

Если вы попали сюда, значит вам нужен толковый контент-менеджер для наполнения вашего сайта или интернет-магазина. Или же вам нужно ведение и поддержавние групп/сообществ в социальных сетях (Вконтакте/Facebook/Instagram). Или вам нужны уникальные тексты в виде статей, блога или чего-то еще.

Вы по адресу!

- Opencart 2.0

- Microsoft World, Excel

- написание статей/текстов

- ведение групп в соц. сетях

- общение в клиентами

- переговоры с поставщиками