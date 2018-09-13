Выпускница филологического факультета СПбГУ по направлению "Лингвистика. Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)".

Студентка 1-ого курса магистратуры филологического факультета СПБГУ по направлению "Юридический перевод",

В работе делаю упор на качество и тщательную проверку выполняемого.

Знание языков:

Русский, английский, литовский, испанский.

Могу работать над:

переводами текстов (языки указаны выше), редактированием текстов (стилистика, грамматика, пунктуация), созданием дизайна сайтов, оформлением работ, презентаций.

С каждым новым делом я получаю опыт, улучшая свои последующие результаты.

Пишите, буду рада сотрудничеству.