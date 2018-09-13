Выпускница филологического факультета СПбГУ по направлению "Лингвистика. Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)".
Студентка 1-ого курса магистратуры филологического факультета СПБГУ по направлению "Юридический перевод",
В работе делаю упор на качество и тщательную проверку выполняемого.
Знание языков:
Русский, английский, литовский, испанский.
Могу работать над:
переводами текстов (языки указаны выше), редактированием текстов (стилистика, грамматика, пунктуация), созданием дизайна сайтов, оформлением работ, презентаций.
С каждым новым делом я получаю опыт, улучшая свои последующие результаты.
Пишите, буду рада сотрудничеству.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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от $5
от 2 дней
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