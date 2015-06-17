Качество студии по цене фриланса
Здравствуйте, меня зовут Алексей Лесин.
Предлагаю вам создание сайта за 7000 рублей.
В стоимость входит:
- Уникальный и современный дизайн
Оптимизация сайта под поисковые систем
Защита админпанели от взлома&
Форма обратной связи/заказа звонка. Может быть открытой, или открываться по нажатию на кнопку.
Слайдер с преимуществами/слоганом
Всплывающие подсказки при наведении
Фотогалерея
Онлайн консультант
Регистрация в поисковых системах
Регистрация домена
Хостинг – 1 мес
Техническая поддержка – 1 месяц
Пожизненная консультационная поддержка и помощь в решении несложных задач – бесплатно.
Мои контакты:
Профиль на freelance - https://freelance.ru/Litus
http://webobit.ru (для сайтов со сложным функционалом )
http://pro.webobit.ru (для сайтов со стандартным функционалом)
+7 (919) 130-71-91
Skype – Litus47
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