Создание сайтов от 7000 рублей.

Качество студии по цене фриланса

Здравствуйте, меня зовут Алексей Лесин.

Предлагаю вам создание сайта за 7000 рублей.

В стоимость входит:

Оптимизация сайта под поисковые систем

Защита админпанели от взлома&

Форма обратной связи/заказа звонка. Может быть открытой, или открываться по нажатию на кнопку.

Слайдер с преимуществами/слоганом

Всплывающие подсказки при наведении

Фотогалерея

Онлайн консультант

Регистрация в поисковых системах

Регистрация домена

Хостинг – 1 мес

Техническая поддержка – 1 месяц

Пожизненная консультационная поддержка и помощь в решении несложных задач – бесплатно.