litus47

Алексей Лесин litus47

 
37 летРоссия/Курск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов от 7000 рублей.

Качество студии по цене фриланса

Здравствуйте, меня зовут Алексей Лесин.

Предлагаю вам создание сайта за 7000 рублей.

В стоимость входит:

    Уникальный и современный дизайн

    Оптимизация сайта под поисковые систем

    Защита админпанели от взлома&

    Форма обратной связи/заказа звонка. Может быть открытой, или открываться по нажатию на кнопку.

    Слайдер с преимуществами/слоганом

    Всплывающие подсказки при наведении

    Фотогалерея

    Онлайн консультант

    Регистрация в поисковых системах

    Регистрация домена

    Хостинг – 1 мес

    Техническая поддержка – 1 месяц

    Пожизненная консультационная поддержка и помощь в решении несложных задач – бесплатно.

Подробнее о функционале и преимуществах можете узнать на нашем сайте - http://pro.webobit.ru

Мои контакты:

Профиль на freelance - https://freelance.ru/Litus

http://webobit.ru (для сайтов со сложным функционалом )

http://pro.webobit.ru (для сайтов со стандартным функционалом)

+7 (919) 130-71-91

Skype – Litus47

[email protected]

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