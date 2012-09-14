Добрый день. Необходимо разместить и оформить порядка двадцати готовых статей в интернет-журнал http://tkjournal.ru/. При необходимости осуществлять поиск соответствующих фотографий и иллюстраций и их обработку. P.S. Буду благодарен и оценю дополнительно помощь в технической доработке сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем иллюстратора-дизайнера-верстальщика для журнала "Территория клиента." Ознакомиться с журналом можно здесь: http://ru.calameo.com/books/0010366675f2d58806692 http://ru.calameo.com/books/0010366678552c03f4db9 http://ru.calameo.com/books/0010366674b06322d49ceВерстка полиграфии22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Существует сайт http://rech-modul.ru/. Создан был с помощью инструмента Artisteer, соответственно много лишнего кода, да к тому же плагины с Ajax и JQuery не работают. Необходимо переверстать сохранив дизайн и функционал. Оплата возможна и на банковский счет и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
11 лет назад
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Ответный отзыв
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