Существует сайт http://rech-modul.ru/. Создан был с помощью инструмента Artisteer, соответственно много лишнего кода, да к тому же плагины с Ajax и JQuery не работают. Необходимо переверстать сохранив дизайн и функционал. Оплата возможна и на банковский счет и ...