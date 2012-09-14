lllask

Алексей Кузнецов lllask

 
47 летРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение интернет-журнала (Wordpress)

    Добрый день. Необходимо разместить и оформить порядка двадцати готовых статей в интернет-журнал http://tkjournal.ru/. При необходимости осуществлять поиск соответствующих фотографий и иллюстраций и их обработку. P.S. Буду благодарен и оценю дополнительно помощь в технической доработке сайта.

    WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка и дизайн журнала

    Ищем иллюстратора-дизайнера-верстальщика для журнала "Территория клиента." Ознакомиться с журналом можно здесь: http://ru.calameo.com/books/0010366675f2d58806692 http://ru.calameo.com/books/0010366678552c03f4db9 http://ru.calameo.com/books/0010366674b06322d49ce

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переверстать шаблон для Wordpress

    Существует сайт http://rech-modul.ru/. Создан был с помощью инструмента Artisteer, соответственно много лишнего кода, да к тому же плагины с Ajax и JQuery не работают. Необходимо переверстать сохранив дизайн и функционал. Оплата возможна и на банковский счет и ...

    WordPressjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Переверстать шаблон для Wordpress
Отличный заказчик! Грамотная формулировка задачи, оперативность, моментальная оплата. И ко всему прочему, Алексей очень приятный человек. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро. качественно и за соразмерную плату. Впервые пользуюсь услугами посредством Weblancer. Благодаря Андрею не пожалел.. Спасибо, Андрей, за работу и поддержку после выполнения проекта.
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