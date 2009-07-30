Требования: Четкость и исполнительность Наличие выхода в интернет (присутствие онлайн не менее 3х часов в день) Желательно наличие портфолио Обязанности: Разработка дизайна типовых веб-проектов (корпоративные сайты‚ сайты-представительства‚ информационные ...
Компания OrLime - это:
1) надежные взаимоотношения;
2) качественный дизайн;
3) грамотное продвижение проектов;
4) комплекс решений для реализации Ваших идей.
Мы успешно работаем с 2010 года, создавая непревзойденные и прибыльные проекты, вкладывая в них частичку своей души.
Наши преимущества среди других компаний выделяются следующими пунктами:
качественно выполненные проекты;
небольшое время разработки;
постоянная техническая поддержка.
В нашем штате работают высококвалифицированные специалисты, которые сделают Ваш проект интересным и оригинальным.
Одна из деятельности нашей компании - это создание и разработка сайтов.
Созданием сайтов мы занимаемся достаточно давно, в следствие чего имеем красочное и разнообразное портфолио.
Обратившись к нам, Ваш сайт будет выполнен специалистами с большим опытом работы быстро, качественно и оригинально. Кроме того, мы предоставляем Вам гарантию того, что сайт будет соответствовать Вашим требованиям и пожеланиям.
- $1000Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Студии Color Graphic требуется программист и верстальщик в одном лице. Сайт: http://colorgraphic.ru Нашей студии требуется квалифицированный, дружный и веселый работник. Требования: Умение работать уверенно и серьезно; ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Студии Fire Of Soul требуется Web-дизайнер. Подробнее Вы можете узнать на нашем сайте: http://fireofsoul.ru/vacancies.php. Писать, желательно, здесь. Оплата по проектно, зависит от стоимости самого заказа. Оставьте контактные данные, чтобы мы могли ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад