look

Сергей Коробко look

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист

    Требуется программист для отдельных задач. Содержание работы: разработка доплнительных приложений на базе готового CMS Студии, оптимизация и доработка CMS (вобщем, в CMS нужно будет разобраться, после чего пойдут заказы на доп. скрипты, усовершенствование и оптимизацию ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оформление форума

    Задача смешная: нужно оформить форум - то есть поработать с таблицей стилей и шаблонами. Есть пример оформления форума, которое нужно задать. В последствии я самостоятельно сделаю необходимые корректировки для того, чтобы отличаться от примера, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 3D

    Требуется отработка 1 3D - эффекта логотипа по сценарию для последующего включения его в flash - ролик. Материалы: логотип, состоящий из глобуса и надписи "Центр керамики и сантехники". Задача: необходимо отработать выезд надписи из-за логотипа по ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт карты

    интересует ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ модуль: http://www.e1.ru/info/citymap/ со всеми его функциями. Какова стоимость разработки? Речь идет о карте Белгорода. На есть в векторе - такая же с домами и улицами.

    Системное программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Rss - выгрузка

    Интересует скрипт для выгрузки rss - потока телепрограммы на сайте. В результате программа должна обновляться на сайте через этот скрипт кроном. Интересует сроки и стоиомсть такой вот задачи. Спасибо

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
45 отзывов(-3)
$15
10 баллов
17 лет назад
Оформление форума
Отличный заказчик! Конкретное тех. задание, быстрое взаимодействие, совевременная оплата.
Очень доволен быстрой и качественной работой - большое спасибо!!!
Ответный отзыв
Azarov-IT
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$70
10 баллов
17 лет назад
3D
Сергей Николаевич предоставил очень интересный проект и проявил себя с лучших сторон общения, предоставления технического задания и просто человеческого отношея. Сергей Николаевич, как настоящий джентельмен, оплатил работу СРАЗУ по мере ее готовности. С удовольствием согласился бы на дальнейшее сотрудничество с Вами ! Благодарю еще раз!
Быстро, качественно и согласно всем требованиям отработано техническое задание + досрочно!! Рекомендую победителя проекта как опытного специалиста!
Ответный отзыв
R3df0x
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Rss - выгрузка
Хороший заказчик, ясно обьяснил что иму нужно, и сразу расплатился.
Очень удобно и быстро обсудили все детали и завершили проект - большое спасибо фрилансеру!
Ответный отзыв