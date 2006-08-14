Требуется программист для отдельных задач. Содержание работы: разработка доплнительных приложений на базе готового CMS Студии, оптимизация и доработка CMS (вобщем, в CMS нужно будет разобраться, после чего пойдут заказы на доп. скрипты, усовершенствование и оптимизацию ...
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача смешная: нужно оформить форум - то есть поработать с таблицей стилей и шаблонами. Есть пример оформления форума, которое нужно задать. В последствии я самостоятельно сделаю необходимые корректировки для того, чтобы отличаться от примера, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется отработка 1 3D - эффекта логотипа по сценарию для последующего включения его в flash - ролик. Материалы: логотип, состоящий из глобуса и надписи "Центр керамики и сантехники". Задача: необходимо отработать выезд надписи из-за логотипа по ...3D-графика1 исполнительЗавершен17 лет назад
интересует ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ модуль: http://www.e1.ru/info/citymap/ со всеми его функциями. Какова стоимость разработки? Речь идет о карте Белгорода. На есть в векторе - такая же с домами и улицами.Системное программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Интересует скрипт для выгрузки rss - потока телепрограммы на сайте. В результате программа должна обновляться на сайте через этот скрипт кроном. Интересует сроки и стоиомсть такой вот задачи. СпасибоСистемное программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад