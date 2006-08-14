Сергей Николаевич предоставил очень интересный проект и проявил себя с лучших сторон общения, предоставления технического задания и просто человеческого отношея. Сергей Николаевич, как настоящий джентельмен, оплатил работу СРАЗУ по мере ее готовности. С удовольствием согласился бы на дальнейшее сотрудничество с Вами ! Благодарю еще раз!