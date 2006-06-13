PHP5, MySQL, JavaScript (OOP, DHTML, AJAX, jQuery, Prototype), HTML, CSS, XML Должностные обязанности: Поддержание и развитие движка сети досок объявлений и промышленных порталов (PHP, MYSQL). Есть несколько проектов на Django, его знание желательно, но не обязательно, ...
- $2500Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется web-программист. Знания: PHP5, MySQL, JavaScript (OOP, DHTML, AJAX, jQuery, Prototype), HTML, CSS, XML Нужен программист для создания небольшой b2b торговой системы с элементами соцсети. Если сработаемся, то в перспективе постоянные заказы или возможность перейти на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер WEB 2.0 для сдельной работы по созданию дизайна одного проекта. Желательно сделать дизайн с разработкой логотипа и если можете CSS к нему. Готов оплатить за дизайн до 1000$, вместе с CSS до 1500$. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2000
PHP5, MySQL, JavaScript (OOP, DHTML, AJAX, jQuery, Prototype), HTML, CSS, XML Создание новых интернет-сервисов: порталы, социальные сети, итп. Должностные обязанности: На первом этапе можно как аутсорсинг и сдельная работа. Но желательно чтобы потом человек был готов к ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется придумать CSS стили для нескольких однотипных сайтов (торговые системы). Дизайн - шапка остается, так как на её смену нет денег, а хотелось бы просто облагородить шрифты, таблицы, формы и прочее, возможно с разработкой иконок. ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется человек (люди) для забивания/редактирования на сайте через визуальный редактор различных описаний промышленных товаров, например описание марки цемента ПЦ-500 итп. Тематики сайтов разные, но все технической тематики. Оплата сдельная, WMZ. Требования: студент или выпускник техничесокго ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется посмотреть список сайтов и нарисовать favicon.ico иконки. Сайтов где-то 20-30. Тематика: доски объявлений, тематические порталы. Нужна качественная работа - простые иконки я и сам могу нарисовать или проконвертировать. Присылайте ваши цены и ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт18 лет назад