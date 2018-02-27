Это был очень позитивный опыт сотрудничества. Дмитрий сделал больше того, о чём мы с ним изначально договаривались, с целью сделать всё наилучшим образом. Работа была сделана с соблюдением сроков и с высоким профессионализмом. Буду обращаться к нему ещё и вам советую.