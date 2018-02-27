$50
Структура презентации: 1. Титул - 1 стр. 2. Услуги - 1 стр. 3. О компании - 1 стр. 4. Клиенты- 1 стр. 5. Портфолио - 9 кейсов по 2 стр. ...
Презентации15 заявок
Закрыт
7 лет назад
Структура презентации: 1. Титул - 1 стр. 2. Услуги - 1 стр. 3. О компании - 1 стр. 4. Клиенты- 1 стр. 5. Портфолио - 9 кейсов по 2 стр. ...
Добрый день. Необходимо произвести корректировки на сайте согласно ТЗ на сайте лендинге. Адрес сайта: leto.korporativ.od.ua Сайт без CMS. Править нужно напрямую в HTML. Если вы хотите при этом переложить его на ...