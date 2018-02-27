lsinner

Владимир Трухин lsinner

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

stivemaster
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Корректировки для сайта-лендинга
HTMLMODXWordPress
Заказчик адекватный, гибко решает возникающие вопросы, уважает разработчика и его время. Рекомендую к сотрудничеству.
Это был очень позитивный опыт сотрудничества. Дмитрий сделал больше того, о чём мы с ним изначально договаривались, с целью сделать всё наилучшим образом. Работа была сделана с соблюдением сроков и с высоким профессионализмом. Буду обращаться к нему ещё и вам советую.
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