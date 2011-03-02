Есть сцена (см. вложение), текстуры материалов утеряны и оперативно восстановить их нет возможности. Нужно: - восстановить необходимый минимум материалов, чтобы вид главного комплекса был похож на полученный ранее (во вложении); - поставить фон (облачка); - отрендерить красивый фронтальный вид, ...
- $1003D-графика4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго дня. Требуются разработчики (2 человека) для написания информационного веб-приложения для банка. С банковскими операциями разработка не связана, ближе к информационному сайту (информационные странички, формы-калькуляторы - кредитный, депозитный, и прочее). Дизайн и всю необходимую информацию предоставляем. Более ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо сверстать страничку, для добавления в существующий сайт. Сайт: http://connectbar.net/, макет страницы во вложении. Желательно использовать существующий набор стилей сайта, чтобы вставска не вызывала сложностей. Фактически, сверстать нужно только простейшую "срединку", используя имеющуюся шапку.Завершен12 лет назад
Доброго дня! Предлагаю сверстать страничку для сайта пользовательского поиска. То, что есть на данный момент: http://abuchak.net/test/09/index.htm То, что необходимо визуально получить - во вложении (вторая картинка - краткие комментарии дизайнера). Исходная страничка содержит фрейм, который отчасти формируется Google, отчасти ...Завершен13 лет назад
- $100
Данный проект уточнен и открыт заново. Необходимо создать пользовательский поисковик на базе JSON/Atom Custom Search API. Примеры: http://search.sweetim.com/ http://search.incredimail.com/ Поисковик должен - принимать пользовательские запросы (как через форму на главной странице, как в примере выше, так и через GET/POST запрос ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Необходим верстальщик, можно - дизайнер-верстальщик. Есть разные проекты, странички разного наполнения и сложности. Текущая задача для разминки: Есть: http://abuchak.net/ Нужно: (картинка во вложении). Конечно, будет оплачено (просьба, ставьте стоимость в заявке). В дальнейшем - различного рода доработки/переделки, при наполнении страницы, ...Завершен13 лет назад
- $100
На страничку сайта необходимо добавить новостную ленту (например, Google news или аналогичную). Пример: http://www.yandex.ru/ Ваша задача - сформировать краткий блок новостей, как на заглавной Яндекса в примере выше. Если используемый новостной источник предоставляет картинки, их необходимо также выводить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется Javascript-разработчик для работы над аддоном для Firefox (клиентская часть). Ознакомиться с аддоном можно, установив его с сайта connectbar.net. Требования: - отличные знания javascript; - опыт программирования с использование javascript не менее 1 года; - предварительный опыт разработки аддонов ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад