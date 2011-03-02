lsync

Валентин lsync

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать материалы и отрендерить сцену

    $100

    Есть сцена (см. вложение), текстуры материалов утеряны и оперативно восстановить их нет возможности. Нужно: - восстановить необходимый минимум материалов, чтобы вид главного комплекса был похож на полученный ранее (во вложении); - поставить фон (облачка); - отрендерить красивый фронтальный вид, ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-приложение для мобильных устройств

    Доброго дня. Требуются разработчики (2 человека) для написания информационного веб-приложения для банка. С банковскими операциями разработка не связана, ближе к информационному сайту (информационные странички, формы-калькуляторы - кредитный, депозитный, и прочее). Дизайн и всю необходимую информацию предоставляем. Более ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка страницы

    $50

    Добрый день. Необходимо сверстать страничку, для добавления в существующий сайт. Сайт: http://connectbar.net/, макет страницы во вложении. Желательно использовать существующий набор стилей сайта, чтобы вставска не вызывала сложностей. Фактически, сверстать нужно только простейшую "срединку", используя имеющуюся шапку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходима верстка странички

    Доброго дня! Предлагаю сверстать страничку для сайта пользовательского поиска. То, что есть на данный момент: http://abuchak.net/test/09/index.htm То, что необходимо визуально получить - во вложении (вторая картинка - краткие комментарии дизайнера). Исходная страничка содержит фрейм, который отчасти формируется Google, отчасти ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поисковик на базе Google API

    $100

    Данный проект уточнен и открыт заново. Необходимо создать пользовательский поисковик на базе JSON/Atom Custom Search API. Примеры: http://search.sweetim.com/ http://search.incredimail.com/ Поисковик должен - принимать пользовательские запросы (как через форму на главной странице, как в примере выше, так и через GET/POST запрос ...

    JavascriptCSS
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простейшая вёрстка странички

    Необходим верстальщик, можно - дизайнер-верстальщик. Есть разные проекты, странички разного наполнения и сложности. Текущая задача для разминки: Есть: http://abuchak.net/ Нужно: (картинка во вложении). Конечно, будет оплачено (просьба, ставьте стоимость в заявке). В дальнейшем - различного рода доработки/переделки, при наполнении страницы, ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новостной фид на сайт, с учетом GeoIP

    $100

    На страничку сайта необходимо добавить новостную ленту (например, Google news или аналогичную). Пример: http://www.yandex.ru/ Ваша задача - сформировать краткий блок новостей, как на заглавной Яндекса в примере выше. Если используемый новостной источник предоставляет картинки, их необходимо также выводить ...

    PHPHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Connectbar

    $2500

    Требуется Javascript-разработчик для работы над аддоном для Firefox (клиентская часть). Ознакомиться с аддоном можно, установив его с сайта connectbar.net. Требования: - отличные знания javascript; - опыт программирования с использование javascript не менее 1 года; - предварительный опыт разработки аддонов ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
html-profi
Павел 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Простейшая вёрстка странички
Оплата в срок, четкая постановка задачи. Будем работать дальше.
Быстро, качественно, без претензий. Рекомендую!
Ответный отзыв
O-Umi
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Верстка страницы
Очень хороший заказчик, ясное, четкое ТЗ, своевременная оплата, вежлив. Приятно работать с такими людьми!
Быстро и качественно выполненная задача. Более чем адекватная стоимость. Вежливость в общении. Однозначно рекомендую Татьяну как исполнителя, и сам буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Freejack
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$35
9 баллов
13 лет назад
Необходима верстка странички
При работе с Валентином получил только положительные эмоции и опыт. Человек, который с пониманием отнесется к любой мелочи в исполнении заказа и в случае чего сам пойдет навстречу. :)
Очень доволен результатами работы с Игорем. Быстро реагирует на мои запросы, оперативно вносит доработки. Не боится нестандартных ситуаций и решений. Пунктуален - появляется онлайн в то время, когда обещает. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв