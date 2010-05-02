lukyanovyrii

Спроектировать электрическую сеть для электроснабжения района от подстанции энергосистемы. (по методичке 30 - 50 стр. чертежи формата А4 И А1) Есть образцы готовых работ другого варианта.
- $45Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Нужен анимированный мультик в гиф формате. с меня подача текста и идеи. с вас реализация проектаАнимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен человек или несколько человеков. для решения курсовых по энергетике. есть задачи и дубовики к нам. общение в теме или в личке.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
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Спроектировать электрическую сеть для электроснабжения района от подстанции энергосистемы. (по методичке 30 - 50 стр. чертежи формата А4 И А1) Сроки не более трех месяцев.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Необходимо отредактировать и напечатать курацию. Курация в рукописном виде не окончена.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуются два реферата на темы: "Монтаж и обслуживание конденсаторных установок электродвигателей", и "Монтаж выключателей, реакторов и силовых трансформаторов". Оформление в Ворлде, Обьем ответа каждого Реферата приблизительно около 10 листов. ( В принципе как получится) Оплата веб мани.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад