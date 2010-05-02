lukyanovyrii

Лукьянов Юрий lukyanovyrii

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
hb11
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Требуется анимация
Хороший заказчик. четкое Т3, с человеком приятно работать.
Мои лучшие рекомендации!!!
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SvetlanaChernova
Светлана 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
2 отзыва(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Курация
Юрий - очень хороший заказчик! Быстро предоставил все необходимые материалы, четко поставил задачу, сразу оплатил выполненную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень хороший исполнитель! Все сделала оперативно и грамотно, главное точно и быстро. Очень рекомендую! Планирую дальнейшую работу.
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darya2123
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Реферат Электроэнергетика
Очень хороший заказчик и человек. Настоятельно рекомендую всем фрилансерам. Такому человеку хочется поставить самую высокую оценку - 10 баллов. Спасибо вам!
Отличная работа! Очень доволен подходом Дарьи, задача реализована на 100% так как я этого хотел и главное без лишних вопросов.
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