Обработка и Ретушь фотографий, коллажирование, художественая обработка фото
Работаю в Photoshop, Lightroom, CorelDRAW уже более 5 лет. Работала на удалённой основе с лучшими украинскими и русскими фотографами. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Более детальное портфолио работ могу скинуть на вашу почту.
MG- magic:)
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ ЗАЩИЩЕНЫ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ВСЕ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ ФОТОГРАФАМ СНЯВШИМ ЭТИ СНИМКИ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.
Портфолио
- Цвето и светокор, ретушь, ликвифай2267 просмотров
- Цвето и светокор, ретушь308 просмотров
- Студийная5399 просмотров
- Студийная4397 просмотров
- Без названия332 просмотра
- Студийная2400 просмотров
- Студийная354 просмотра
- Студийная съёмка3379 просмотров
- Свадебное фото3319 просмотров
- Карапуз350 просмотров
- Свадебное фото2326 просмотров
- Портфолио модели376 просмотров