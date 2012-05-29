Обработка и Ретушь фотографий, коллажирование, художественая обработка фото

Работаю в Photoshop, Lightroom, CorelDRAW уже более 5 лет. Работала на удалённой основе с лучшими украинскими и русскими фотографами. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Более детальное портфолио работ могу скинуть на вашу почту.

MG- magic:)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ ЗАЩИЩЕНЫ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ВСЕ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ ФОТОГРАФАМ СНЯВШИМ ЭТИ СНИМКИ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.