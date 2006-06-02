TRIA - полный спектр услуг по разработке и созданию сайтов с системой управления (CMS). Разработка магазинов. Используем PHP+MySQL. Услуги по размещению, поддержке, оптимизации и продвижению в поисковых системах.

Мы с готовностью берем на себя всю ту работу по разработке и поддержке сайтов. Поиск бизнес партнеров. www.tria.kiev.ua Контакты [email protected]

ICQ#73-484-392

8-063-862-20-76 Александр Маценко

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Помощь в организации бизнеса в сфере информационных технологий на территории Украины. Ответственный подход к проекту. Представление интересов клиента на территории Украины, поиск бизнес-партнеров.

Наш сайт: www.tria.kiev.ua.

Контакты [email protected],

Телефон: 8-063-862-20-76

ICQ#73-484-392

Александр Маценко