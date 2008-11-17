maerov

Маеров Виктор maerov

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Всем доброго времени суток.

Хочу предложить свои услуги.

ЗНАНИЯ:

HTML, CSS, PHP+Sql, Perl, Linux.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Написание скриптов для сайтов, модулей (гостевые, парсеры, генераторы, чекеры и др.) Доработка уже имеющихся скриптов (расширение функционала).

Консультации по программе Инфокуб.(CRM-система, предназначенная для ведения клиентской базы, истории взаимодействий с партнерами, планирования и поэтапного координирования проектов.) Пишу отчеты для программы Инфокуб.

ДОСТОИНСТВА:

Четкое и своевременное выполнение ТЗ, обдуманые цены.

ОПЛАТА:

Небольшие проэкты (до 100$) - оплата по факту (сделал, показал, если все ОК - оплата, если что-то не так - дорабатываю)

Проэкты побольше - поэтапная оплата.

Принимаю Webmoney и Яндекс-деньги.

КОНТАКТЫ:

icq: 430-605-325

mail: [email protected]

PHPHTMLCSSLinuxPerl
Отзывы заказчиков
Marri_St
Мария 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
$230
0 баллов
15 лет назад
Создание нового раздела на сайте
Странный исполнитель.... Не знаю - как по-другому сказать: неделю работал и работал в меру структурированно и самостоятельно. Приятно радовало, что не надо подгонять, напоминать и т.д. Вывесил график работ - очень удобно. Мы начали надеяться, что вот тут-то нам и повезло с программистом... :))) При сдаче проекта получил от нашего главного программиста список замечаний. Небольшой список - до 10 замечаний, несущественных. Для нас это считается очень хороший результат. Время на исправление заняло максимум бы часа 2-3-4... Причем всячески готовы были помочь. Как человек Виктор вызывал симпатию. В этой точке Виктор по непонятной причине пропадает, отправив гл.программисту месседж в асю со странным текстом, типа - ничего не получилось, давайте забьем на проект.... И все. С тех пор мы Виктора не видели. Искренне надеемся, что наш сайт был единственной причиной его исчезновения... По деньгам претензий нет - Виктор работал без предоплаты. а вот времени потерянного - все-таки немного жаль.... это впечатление от сотрудничества... назвать его позитивным - не могу. глубоко отрицательным - тоже. но повторять эксперемент - желания нет....