Всем доброго времени суток.
Хочу предложить свои услуги.
ЗНАНИЯ:
HTML, CSS, PHP+Sql, Perl, Linux.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Написание скриптов для сайтов, модулей (гостевые, парсеры, генераторы, чекеры и др.) Доработка уже имеющихся скриптов (расширение функционала).
Консультации по программе Инфокуб.(CRM-система, предназначенная для ведения клиентской базы, истории взаимодействий с партнерами, планирования и поэтапного координирования проектов.) Пишу отчеты для программы Инфокуб.
ДОСТОИНСТВА:
Четкое и своевременное выполнение ТЗ, обдуманые цены.
ОПЛАТА:
Небольшие проэкты (до 100$) - оплата по факту (сделал, показал, если все ОК - оплата, если что-то не так - дорабатываю)
Проэкты побольше - поэтапная оплата.
Принимаю Webmoney и Яндекс-деньги.
КОНТАКТЫ:
icq: 430-605-325
mail: [email protected]