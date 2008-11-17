Странный исполнитель.... Не знаю - как по-другому сказать: неделю работал и работал в меру структурированно и самостоятельно. Приятно радовало, что не надо подгонять, напоминать и т.д. Вывесил график работ - очень удобно. Мы начали надеяться, что вот тут-то нам и повезло с программистом... :))) При сдаче проекта получил от нашего главного программиста список замечаний. Небольшой список - до 10 замечаний, несущественных. Для нас это считается очень хороший результат. Время на исправление заняло максимум бы часа 2-3-4... Причем всячески готовы были помочь. Как человек Виктор вызывал симпатию. В этой точке Виктор по непонятной причине пропадает, отправив гл.программисту месседж в асю со странным текстом, типа - ничего не получилось, давайте забьем на проект.... И все. С тех пор мы Виктора не видели. Искренне надеемся, что наш сайт был единственной причиной его исчезновения... По деньгам претензий нет - Виктор работал без предоплаты. а вот времени потерянного - все-таки немного жаль.... это впечатление от сотрудничества... назвать его позитивным - не могу. глубоко отрицательным - тоже. но повторять эксперемент - желания нет....