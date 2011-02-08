magasin

Андрей Шеерманн magasin

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Probieren

    Здравствуйте, требуется логотип на немецкое слово "probieren" (пробовать, попробовать, тестировать, протестировать). Торговая площадка на которой фирмы выставляют новые товары, предлагая их для потребителей на пробу. Товары от еды, напитков до электроники и ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта, сравнение сайта коллект. покупок

    $1000

    Привет! Интересует разработка сайта который будет автоматически собирать купоны из Немецких сайтов: groupon.de, dailydeal.de и т. д. Похожий сайт: http://www.couponteria.de/ только я не знаю как это будет работать через партнерскую программу affili.net ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт сервиса коллективных покупок для Германии.

    $1500

    Требуется разработать сайт под ключ для сервиса коллективных покупок. Работа включает в себя дизайн сервиса, программирование сайта и Лого. Аналоги: darberry.ru, biglion.ru, groupon.de для Германии. 1.В сайт должны будут интегрированы немецкие платёжные системы. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад