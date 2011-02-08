Здравствуйте, требуется логотип на немецкое слово "probieren" (пробовать, попробовать, тестировать, протестировать). Торговая площадка на которой фирмы выставляют новые товары, предлагая их для потребителей на пробу. Товары от еды, напитков до электроники и ...
- Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Разработка логотипа, для интернет портала magasin.deЛоготипы и Знаки57 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Привет! Интересует разработка сайта который будет автоматически собирать купоны из Немецких сайтов: groupon.de, dailydeal.de и т. д. Похожий сайт: http://www.couponteria.de/ только я не знаю как это будет работать через партнерскую программу affili.net ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Требуется разработать сайт под ключ для сервиса коллективных покупок. Работа включает в себя дизайн сервиса, программирование сайта и Лого. Аналоги: darberry.ru, biglion.ru, groupon.de для Германии. 1.В сайт должны будут интегрированы немецкие платёжные системы. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад