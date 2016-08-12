Константин , меня указал заказчиком. Я взялся за установку CMS и первичную настройку сразу. Константин часто пропадал. 2 недели вообще на связь не выходил. Потом вышел на связь , сказал что были проблемы что перекинет аванс 50% от суммы и продолжим работу. И после этого сообщения тупо пропал. Ни слуху ни духу. Я понимаю что может были проблемы , но надо было тогда сообщить об этом . Выводы: я проработал примерно 4-5 дней без какой либо оплаты и заказчик попросту пропал не сообщив о дальнейшей судьбе сотрудничества. П.С. даже отзыв о результате неудавшегося сотрудничества Константин написал только спустя 1 год после этого.