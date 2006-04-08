Работа скрипта в три этапа. Первый этап. Из файла в формате txt береться список доменов (количество доменов до 30000), проверяеться на занятость (возможность автоматической проверки на занятость с интервалом задаваемым вручную). Второй этап. Выводиться список свободных доменов. Предусмотреть ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходим модуль для Joomla создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходим модуль для DLE создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать дизайн для сайта тематики теплоснабжение и после прикрутить его к движку DLE.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуеться создание сайта. Разделы следующие. Главная (вывод последних новостей, вывод популярных товаров, вывод последних выполненных объектов плюс краткое описание сайта). Новости (возможность добавления новостей из админки плюс возможность посетителями добавлять комментарии) Обшие новости (Rss граббер) Статьи Каталог продукции (предусмотреть ...Системы управления (CMS)39 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Скрипт каталога товаров с импортом данных из xml, txt и csv. Пример http://www.priceok.ru/.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Необходим скрипт создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.Веб-программирование17 заявокЗакрыт18 лет назад