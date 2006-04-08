mailwm

Гость mailwm

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт для массовой регистрации доменов

    Работа скрипта в три этапа. Первый этап. Из файла в формате txt береться список доменов (количество доменов до 30000), проверяеться на занятость (возможность автоматической проверки на занятость с интервалом задаваемым вручную). Второй этап. Выводиться список свободных доменов. Предусмотреть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Каталог товаров

    Необходим модуль для DLE создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта-визитки

    Требуеться создание сайта. Разделы следующие. Главная (вывод последних новостей, вывод популярных товаров, вывод последних выполненных объектов плюс краткое описание сайта). Новости (возможность добавления новостей из админки плюс возможность посетителями добавлять комментарии) Обшие новости (Rss граббер) Статьи Каталог продукции (предусмотреть ...

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tchokurov
Алексей 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Скрипт для массовой регистрации доменов
Хороший заказчик. Щедро платит ;)
Все сделано качественно и в срок.
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