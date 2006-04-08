Работа скрипта в три этапа. Первый этап. Из файла в формате txt береться список доменов (количество доменов до 30000), проверяеться на занятость (возможность автоматической проверки на занятость с интервалом задаваемым вручную). Второй этап. Выводиться список свободных доменов. Предусмотреть ...