Студент, нарабатываю себе портфолию, все делаю по низким ценам
Создание сайтов "под ключ" для людей, которые не разбираются в программировании.
=============
Скорость выполнения заказа, оцениваются в разумные сроки.
Возможность внесения изменений, по желанию заказчика, после выполненной работы.
=============
Предоплата в размере 50% после показа макета и 50% после сдачи всего проекта.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Анимация
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга