Студент, нарабатываю себе портфолию, все делаю по низким ценам

Создание сайтов "под ключ" для людей, которые не разбираются в программировании.

=============

Скорость выполнения заказа, оцениваются в разумные сроки.

Возможность внесения изменений, по желанию заказчика, после выполненной работы.

=============

Предоплата в размере 50% после показа макета и 50% после сдачи всего проекта.