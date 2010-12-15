maister

Май maister

 
34 годаУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Студент, нарабатываю себе портфолию, все делаю по низким ценам

Создание сайтов "под ключ" для людей, которые не разбираются в программировании.

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Скорость выполнения заказа, оцениваются в разумные сроки.

Возможность внесения изменений, по желанию заказчика, после выполненной работы.

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Предоплата в размере 50% после показа макета и 50% после сдачи всего проекта.

Отзывы заказчиков
Lviv1985
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Доработать сайт на джумле
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Анимация
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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