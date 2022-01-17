Всех приветствую!Здесь у меня можно быстро и легко создать заказ на сайт, который будет выполнен в кратчайшие сроки. Если интересует инструмент, в котором я работаю, то это Figma. Не исключаю возможности создания сайта при помощи Photoshop, где я могу продемонстрировать свои навыки сложного коллажирования, также у меня есть опыт создания сайтов с интеграцией техники Matte Painting.Ещё одним моим преимуществом являются умение работать с Adobe Illustrator, поэтому у меня также можно заказать создание лендинга с уникальными иконками, так как я умею их разрабатывать в соответствии с выбранной стилистикой.Каждый этап утверждается с вами, поэтому вы сможете всё держать под контролем.