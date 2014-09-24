Опытный Рерайтер/копирайтер, статьи на любые темы, включая азартные игры
2 года работаю для разнообразных печатных изданий города Екатеринбург. Темы: от освещения нового меню ресторана, до разбора раздач в Holdem.
В основном, пишу статьи длинной 1500-3000 символов. Читаются легко, интересно.
Сроки выполнения - минимальны.
Если интересно, примеры, статей могу показать в индивидуальном порядке.
Действие аккаунта приостановлено!
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Нейминг и Слоганы
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Стихи, Песни и Проза
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