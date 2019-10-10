ТЗ в личку вышлю Оплата по факту за сделанные задачи на рублевые банковские карты. Со своей стороны обещаю комфортную рабочую среду, своевременную оплату на вашу банковскую карту в полном объеме согласно нашей договоренности и ...
Привет, я Кирилл! На данный момент проживаю в Дании и занимаюсь любимым делом-графическим дизайном)
Чувство стиля, аккуратность при работе, ответственность-это все про меня!
Пишите, обращайтесь, будем сотрудничать)
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