Графический дизайнер, который реально разбирается в этой сфере)

Привет, я Кирилл! На данный момент проживаю в Дании и занимаюсь любимым делом-графическим дизайном)

Чувство стиля, аккуратность при работе, ответственность-это все про меня!

Пишите, обращайтесь, будем сотрудничать)