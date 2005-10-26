Немецкая компания Transware AG (www.transware.de) приглашает технического сотрудника для участия в разработке проекта: http://www.transware.de/homepage/en/formularserver.htm Основные требования: Образование высшее, cтаж работы от 4 лет, возраст от 25лет, свободный технический английский. Теоретическое знание J2EE технологии. Умение ясно и лаконично ...