Немецкая фирма Transware AG (www.transware.de) приглашает на постоянную удаленную работу сотрудника для технической поддержки проекта. Прямая коммуникация с сотрудниками IT департамента заказчика в Германии Техническая поддержка активно разрабатываемого проекте http://www.transware.de/homepage/en/bpmxchange.htm. requirements: excellent XML knowledge, Visio, ...
- $1000Управление проектами6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Немецкая фирма Transware AG (www.transware.de) приглашает на постоянную удаленную работу программистов высокой квалификации. Прямая коммуникация с сотрудниками IT департамента заказчика в Германии Участие в активно разрабатываемом проекте http://www.transware.de/homepage/en/bpmxchange.htm. requirements: C# desirable: MS Office VBA, Visio API, NET ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Немецкая фирма Transware AG (www.transware.de) приглашает на постоянную удаленную работу программистов высокой квалификации. Прямая коммуникация с сотрудниками IT департамента заказчика в Германии Участие в активно разрабатываемом проекте. requirements: C++, STL, xerces, XML, SQL, unicode good English, good ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Немецкая компания Transware AG (www.transware.de) приглашает технического сотрудника для участия в разработке проекта: http://www.transware.de/homepage/en/formularserver.htm Основные требования: Образование высшее, cтаж работы от 4 лет, возраст от 25лет, свободный технический английский. Теоретическое знание J2EE технологии. Умение ясно и лаконично ...Переводы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Немецкая компания Transware AG (www.transware.de) приглашает удаленных разработчиков для участия в разработке проектов: http://www.transware.de/homepage/en/bpmxchange.htm http://www.transware.de/homepage/en/microview.htm Основные требования: Образование высшее, cтаж работы от 4 лет, английский письменный. C++, SQL, распределенные приложения.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Тестирование проекта online. Требуемая квалификация. PC user - advanced MS Office - good XML - basic Database - basic internet connection - good (able to download big files) English - able to write test reportsТестирование ПО32 заявкиЗакрыт18 лет назад
Задание вы найдете в прилагаемом документе.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200
1. You have to create COM add-in for MS Visio (version 2000 and higher); 2. Add-in should be presented in MS Visio as a toolbar button; 3. Pressing the button should carry out the following actions: ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад