manager

Гость manager

 
NaN летГермания/Франкфурт
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Техническая поддержка.

    $1000

    Немецкая фирма Transware AG (www.transware.de) приглашает на постоянную удаленную работу сотрудника для технической поддержки проекта. Прямая коммуникация с сотрудниками IT департамента заказчика в Германии Техническая поддержка активно разрабатываемого проекте http://www.transware.de/homepage/en/bpmxchange.htm. requirements: excellent XML knowledge, Visio, ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист C#

    $1500

    Немецкая фирма Transware AG (www.transware.de) приглашает на постоянную удаленную работу программистов высокой квалификации. Прямая коммуникация с сотрудниками IT департамента заказчика в Германии Участие в активно разрабатываемом проекте http://www.transware.de/homepage/en/bpmxchange.htm. requirements: C# desirable: MS Office VBA, Visio API, NET ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист C++

    $1500

    Немецкая фирма Transware AG (www.transware.de) приглашает на постоянную удаленную работу программистов высокой квалификации. Прямая коммуникация с сотрудниками IT департамента заказчика в Германии Участие в активно разрабатываемом проекте. requirements: C++, STL, xerces, XML, SQL, unicode good English, good ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический писатель/менеджер

    $1000

    Немецкая компания Transware AG (www.transware.de) приглашает технического сотрудника для участия в разработке проекта: http://www.transware.de/homepage/en/formularserver.htm Основные требования: Образование высшее, cтаж работы от 4 лет, возраст от 25лет, свободный технический английский. Теоретическое знание J2EE технологии. Умение ясно и лаконично ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработчик/Менеджер С++ проектов

    $1000

    Немецкая компания Transware AG (www.transware.de) приглашает удаленных разработчиков для участия в разработке проектов: http://www.transware.de/homepage/en/bpmxchange.htm http://www.transware.de/homepage/en/microview.htm Основные требования: Образование высшее, cтаж работы от 4 лет, английский письменный. C++, SQL, распределенные приложения.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • COM add-in for MS Visio

    $200

    1. You have to create COM add-in for MS Visio (version 2000 and higher); 2. Add-in should be presented in MS Visio as a toolbar button; 3. Pressing the button should carry out the following actions: ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад