Настройка 1С -Торговое оборудование и написание софта для работы с кассовыми терминалами и удаленным сервером ТЗ по запросу
- $3000Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте I нужно обеспечить обмен базами данных между 1С и самописной серверной программой на постгрес II написать программу по выгрузке данных 1С в на сервер Выгружаемые данные: Дата, время, ИНН, сумма ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна флеш анимация с бегающими буквами на красном фоне в соответствии с приложенным файломБаннеры45 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Рерайтинг статей с новостных лент с ключевыми словами: контрафакт, фальсификат,подделка и др. По 1й статье раз в три дня.Копирайтинг61 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $700
Мы есть не большое маркетинговое агентство сопровождения сбыта продукции российских товаропроизводителей нужен текст для контента сайта и буклета наш продукт технологически сложный, поэтому желательно ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $750
Москва, м.Пролетарская, 2мин.пешк, Требуется программист баз данных Postgre SQL+PHP(Perl)+FreeBSD Проектная работа на 6 мес., по окончании возможно продолжение. 750$ в месВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо изготовить макет(рисунок) сигаретной пачки с интегрированной в переднюю часть панелью мобильного телефона Что-то вроде: http://images.yarcom.ru/img/22.09.2008/1248739260_143-0-500.jpg только с антенной в виде сигареты3D-графика6 заявокЗакрыт16 лет назад