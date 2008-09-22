marat69

Марат marat69

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Обмен базами данных между 1С и постгрес, II написа

    Здравствуйте I нужно обеспечить обмен базами данных между 1С и самописной серверной программой на постгрес II написать программу по выгрузке данных 1С в на сервер Выгружаемые данные: Дата, время, ИНН, сумма ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш анимация

    $50

    Нужна флеш анимация с бегающими буквами на красном фоне в соответствии с приложенным файлом

    Баннеры45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текст рекламного буклета, сайта

    $700

    Мы есть не большое маркетинговое агентство сопровождения сбыта продукции российских товаропроизводителей нужен текст для контента сайта и буклета наш продукт технологически сложный, поэтому желательно ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист

    $750

    Москва, м.Пролетарская, 2мин.пешк, Требуется программист баз данных Postgre SQL+PHP(Perl)+FreeBSD Проектная работа на 6 мес., по окончании возможно продолжение. 750$ в мес

    PHPSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Макет сигаретной пачки

    $20

    Необходимо изготовить макет(рисунок) сигаретной пачки с интегрированной в переднюю часть панелью мобильного телефона Что-то вроде: http://images.yarcom.ru/img/22.09.2008/1248739260_143-0-500.jpg только с антенной в виде сигареты

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад