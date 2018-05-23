Мария Дурманова maria_durmanovamaria_durmanova
35 летРоссия/Анапа
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Редактор, копирайтер, видеомонтажер, аудиомонтажер
ОПЫТ РАБОТЫ:
Главный редактор
ТРК "Прайм-тайм"
Апрель 2010 - по настоящее время
Преподаватель кафедры менеджмента и рекламы
Филиал ФГБОУ ВПО РГСУ в г.Анапа
Сентябрь 2013 - июнь 2014
Корреспондент
ТРК "Прайм-тайм"
Апрель 2008 - март 2010
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:
Редактура и коррекция текстов, копирайтинг, рерайтинг. Написание сценариев для рекламных видео и аудиороликов. Написание новостных текстов, статей, пресс-релизов. Монтаж видео и звука.
ЗНАНИЕ ПРОГРАММ:
ADOBE PREMIER PRO, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AUDITION, ADOBE AFTER EFFECTS
SOUNDE FORGE, COREL DRAW
1C: БУХГАЛТЕРИЯ
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Портфолио
- Реклама в стихах219 просмотров
- Аудиоролики185 просмотров
- Монтаж видеороликов, презентаций, фильмов195 просмотров