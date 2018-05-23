Редактор, копирайтер, видеомонтажер, аудиомонтажер

ОПЫТ РАБОТЫ:

Главный редактор

ТРК "Прайм-тайм"

Апрель 2010 - по настоящее время

Преподаватель кафедры менеджмента и рекламы

Филиал ФГБОУ ВПО РГСУ в г.Анапа

Сентябрь 2013 - июнь 2014

Корреспондент

ТРК "Прайм-тайм"

Апрель 2008 - март 2010

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

Редактура и коррекция текстов, копирайтинг, рерайтинг. Написание сценариев для рекламных видео и аудиороликов. Написание новостных текстов, статей, пресс-релизов. Монтаж видео и звука.

ЗНАНИЕ ПРОГРАММ:

ADOBE PREMIER PRO, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AUDITION, ADOBE AFTER EFFECTS

SOUNDE FORGE, COREL DRAW

1C: БУХГАЛТЕРИЯ