maria_durmanova

Мария Дурманова maria_durmanova

 
35 летРоссия/Анапа
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Редактор, копирайтер, видеомонтажер, аудиомонтажер

ОПЫТ РАБОТЫ:

Главный редактор  

ТРК "Прайм-тайм"

Апрель 2010 - по настоящее время

Преподаватель кафедры менеджмента и рекламы 

Филиал ФГБОУ ВПО РГСУ в г.Анапа

Сентябрь 2013 - июнь 2014

Корреспондент

ТРК "Прайм-тайм"

Апрель 2008 - март 2010

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

Редактура и коррекция текстов, копирайтинг, рерайтинг. Написание сценариев для рекламных видео и аудиороликов. Написание новостных текстов, статей, пресс-релизов.  Монтаж видео и звука. 

ЗНАНИЕ ПРОГРАММ:

ADOBE PREMIER PRO, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AUDITION, ADOBE AFTER EFFECTS

SOUNDE FORGE, COREL DRAW 

1C: БУХГАЛТЕРИЯ

PhotoshopAfter Effects
Портфолио