mariko-find

$1000
Нужно наполнить 1С товарами. Товаров примерно 3000-4000. Если нет опыта наполнения 1С - покажем.
Наполнение сайтов35 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужно наполнить 1С товарами. Товаров примерно 3000-4000. Если нет опыта наполнения 1С - покажем.
Ищу опытного программиста на Битрикс для доработки интернет-магазина. Предоплата только после выполнения четверти оговоренных задач 30%. Вся оплата по окончании работ. Примерный список задач: 1) для "Заказа в один клик" исправить баг для поля email 2) ...