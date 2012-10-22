mariko-find

Ищу опытного программиста на Битрикс для доработки интернет-магазина. Предоплата только после выполнения четверти оговоренных задач 30%. Вся оплата по окончании работ. Примерный список задач: 1) для "Заказа в один клик" исправить баг для поля email 2) ...