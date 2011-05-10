markossian

Карен markossian

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
[email protected]

[email protected]

  • Нужно сделать cоциальную сеть на Drupal

    Добрый день! Нужно создать социальную сеть. Набросок того, какие должны быть разделы можно посмотреть здесь www.chemysphere.com На данный момент это неработающая кукла которую я сделал для понимания того, что мне нужно. ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание живого сайта с 0.

    Добрый день, господа программисты! Заявка размещается повторно. В первый раз исполнителем был выбран Тютчев Сергей (happylist) который оказался бесчестным творением божьим и получив предоплату просто пропал. Есть набросок сайта ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для пиццерии под ключ + продвижение в Google

    Нужно создать сайт для пиццерии на -= английском =- языке и заняться продвижением. Продвижение и создание сайта могут быть реализованы разными людьми. Про сайт: Несколько страниц содержащих разделы: ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать (озеркалить) земной шар

    $20

    Мы собираеся использовать данный шаблон для Drupal. http://premium.drupal2u.com/template-demo-377.html Нужно: 1. Нарисовать (зазеркалить) земной шар как на этой странице. Вектор желателен. 2. Отрисовать мой карандашный ...

    DrupalHTML
    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен логотип для ChemySphere.com

    $30

    Нужен логотип для ChemySphere.com Требования: 1. Векторный 2. Если есть буковки - то на английском 3. Самое ВАЖНОЕ условие. Сайт тот сообщество химиков и прочих ученых, то есть ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад