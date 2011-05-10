markossian

Добрый день! Нужно создать социальную сеть. Набросок того, какие должны быть разделы можно посмотреть здесь www.chemysphere.com На данный момент это неработающая кукла которую я сделал для понимания того, что мне нужно. ...
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, господа программисты! Заявка размещается повторно. В первый раз исполнителем был выбран Тютчев Сергей (happylist) который оказался бесчестным творением божьим и получив предоплату просто пропал. Есть набросок сайта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт для пиццерии на -= английском =- языке и заняться продвижением. Продвижение и создание сайта могут быть реализованы разными людьми. Про сайт: Несколько страниц содержащих разделы: ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт13 лет назад
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Мы собираеся использовать данный шаблон для Drupal. http://premium.drupal2u.com/template-demo-377.html Нужно: 1. Нарисовать (зазеркалить) земной шар как на этой странице. Вектор желателен. 2. Отрисовать мой карандашный ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен логотип для ChemySphere.com Требования: 1. Векторный 2. Если есть буковки - то на английском 3. Самое ВАЖНОЕ условие. Сайт тот сообщество химиков и прочих ученых, то есть ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт14 лет назад