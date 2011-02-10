DIV верстка, XHTML, CSS, JS, jQuery, кроссбраузерность, валидность...
ICQ: 497-191-598
Skype: serheyshmyg
- CSS/HTML W3C valid
- Compatible with all popular browsers (IE7-IE9, Chrome, Firefox, Safari, Opera) + IE6 of necessity
- Correct structure
- Semantic
DIV верстка, XHTML, CSS, JS, jQuery, кроссбраузерность, валидность, семантичность, дополнительные технологи верстки (сео, пиксель перфект, кастомные формы...)
Языки: свободное владение украинский, русский, английский
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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2 отзыва
от $20
нет рейтинга
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1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга