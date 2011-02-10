markup-er

Сергей markup-er

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
DIV верстка, XHTML, CSS, JS, jQuery, кроссбраузерность, валидность...

ICQ: 497-191-598

Skype: serheyshmyg

[email protected]

- CSS/HTML W3C valid

- Compatible with all popular browsers (IE7-IE9, Chrome, Firefox, Safari, Opera) + IE6 of necessity

- Correct structure

- Semantic

DIV верстка, XHTML, CSS, JS, jQuery, кроссбраузерность, валидность, семантичность, дополнительные технологи верстки (сео, пиксель перфект, кастомные формы...)

Языки: свободное владение украинский, русский, английский

Отзывы заказчиков

gorban609
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Форма для приема платежей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Jigalloon
Женя 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Изправить баги IE8 и IE6
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга