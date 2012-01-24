Нужен художник для детской развивающей игры "Мандалы". Игра для развития памяти. Изначально ориентирована на детей с 2-х лет, но взрослые тоже могут в нее играть и развивать свою память. ...
Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужен художник для детской развивающей игры "Мандалы". Игра для развития памяти. Изначально ориентирована на детей с 2-х лет, но взрослые тоже могут в нее играть и развивать свою память. ...
Необходимо нарисовать графику и иконку для детской компьютерной игры сортер – вкладыши для iPhone/iPad. Требования к графике: Вектор AI или растр, но так чтобы можно было корректно массштабировать. Детализация для ...