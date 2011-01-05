Графика для детской игры Baby Sorter

Необходимо нарисовать графику и иконку для детской компьютерной игры сортер – вкладыши для iPhone/iPad.

Требования к графике: Вектор AI или растр, но так чтобы можно было корректно массштабировать. Детализация для расширения 1024x768, а также возможность размещения для 960x640. Размеры фигур, игрушек 130x130.

Детальное описание в прикрепленном файле.

Укажите ваши сроки и желаемую сумму вознаграждения.