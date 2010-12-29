Необходимо сделать авторан и красивое меню (интерфейс) для мультимедийного курса. Дизайн и основные элементы готовы. Контент готов (pdf книга, видео).
Требуется разработка интерфейса ПО фотокабины
Требуется разработка интерфейса для ПО фотокабина
skype: dr_dimitrij2007
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