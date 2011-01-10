Логотип для домашней страницы

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Завершен11 заявок346 просмотров

Здравствуйте.

Требуется нарисовать логотип в шапку сайта http://www.chapay.pp.ua/

Собственно, задача отрисовать логотип в шапку сайта (320х60).

Автор на данной страничке с ником ChaPaeff. Соответственно и шапка должна быть в тематике данного никнейма.

В приложении "родная" заготовка из шаблона.

Бюджет до 10$.

14 лет назад
Jack997
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Jonatan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень талантливый, контактный и расторопный исполнитель! Свою работу выполнил очень качественно, и в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству!

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Jonatan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад