Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Подробности в тех.описании.
Логотип для домашней страницы
Здравствуйте.
Требуется нарисовать логотип в шапку сайта http://www.chapay.pp.ua/
Собственно, задача отрисовать логотип в шапку сайта (320х60).
Автор на данной страничке с ником ChaPaeff. Соответственно и шапка должна быть в тематике данного никнейма.
В приложении "родная" заготовка из шаблона.
Бюджет до 10$.
Выбранный исполнитель
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