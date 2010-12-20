Супер дизайн простого iphone&ipad приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт9 заявок210 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо сделать простое, но красивое приложение

5 экранов:

1. загрузочный - название и картинка

2. основной - 6 иконок с названиями (переход на 4 экран) + кнопка настройки

3. настройки - выбор языка и даты

4. название картинки + картинка + кнопка "инфо" + кнопка "голосовать" + кнопка следующая

5. Описание картинки = название картинки + текст + кнопка "картинка" + кнопка "голосовать" + кнопка следующая

Конечно большая иконка приложения

Указывайте сроки, деньги, обязательно ссылки на портфолио с приложениями

14 лет назад
zigzag
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров