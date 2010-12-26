Autorun меню для обучающего курса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок185 просмотров

Необходимо сделать авторан и красивое меню (интерфейс) для мультимедийного курса. Дизайн и основные элементы готовы. Контент готов (pdf книга, видео).

14 лет назад
Azrad
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров