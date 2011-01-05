Дизайн для таблицы спортивных результатов

Здравствуйте,необходимо разработать дизайн для таблицы результатов,которая будет на сайте букмекерской конторы и на табло Лсиди монитора в конторе !

В приложении,джипеги, как выглядит таблица у нас сейчас: Не читабельно,все друг на друге.

Нужно сделать на подобие как здесь: http://www.betcity.ru (Нравиться как все расположено,нравиться роспись,и цвета,хотим аналогично).

Выберите линия например футбол и хокей далее жмем показать ,затем отметьте любые два-три футбольных события и хоккейных и внизу жмем показать видим таблицу ! Все читабельно и красиво !

Работать необходимо до полного утверждения таблицы заказчиком !

Показать первые два варианта уже необходимо завтра к утру а лучше сегодня к поздней ночи !

Жду ваших предложений !