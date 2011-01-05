Здравствуйте Компании mi-soft ( www.mi-soft.ru ) требуется дизайнер, который разработает программный интефейс для онлайн версии продукта IT Окна Конструктор ( www.itokna.ru ) Конечный продукт должен быть выполнен в формате XAML (Microsoft Expression Blend) ...
Дизайн для таблицы спортивных результатов
Здравствуйте,необходимо разработать дизайн для таблицы результатов,которая будет на сайте букмекерской конторы и на табло Лсиди монитора в конторе !
В приложении,джипеги, как выглядит таблица у нас сейчас: Не читабельно,все друг на друге.
Нужно сделать на подобие как здесь: http://www.betcity.ru (Нравиться как все расположено,нравиться роспись,и цвета,хотим аналогично).
Выберите линия например футбол и хокей далее жмем показать ,затем отметьте любые два-три футбольных события и хоккейных и внизу жмем показать видим таблицу ! Все читабельно и красиво !
Работать необходимо до полного утверждения таблицы заказчиком !
Показать первые два варианта уже необходимо завтра к утру а лучше сегодня к поздней ночи !
Жду ваших предложений !
Выбранный исполнитель
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