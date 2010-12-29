Разработка интерфейса для онлайн версии программы

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  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок274 просмотра

Здравствуйте

Компании mi-soft ( www.mi-soft.ru ) требуется дизайнер, который разработает программный интефейс для онлайн версии продукта IT Окна Конструктор ( www.itokna.ru )

Конечный продукт должен быть выполнен в формате XAML (Microsoft Expression Blend) под Silverlight 3

Основные экранные формы десктопной версии прилагаю

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14 лет назад
MaxVlasov
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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