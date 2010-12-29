Разработка интерфейса для онлайн версии программы

Здравствуйте. Требуется нарисовать логотип в шапку сайта http://www.chapay.pp.ua/ Собственно, задача отрисовать логотип в шапку сайта (320х60). Автор на данной страничке с ником ChaPaeff. Соответственно и шапка должна быть в тематике данного ...