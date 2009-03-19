Для сайта http://pechat-suvenir.ru/ требуется дизайн. У нас есть логотип и некоторые идеи, а вот воплотить некому, так как в штате нет дизайнера. Поэтому мы ищем вас и надеемся на сотрудничество. Сумма до 15000 рублей.