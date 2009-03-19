marta2009

Ксения marta2009

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
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  • Подготовить и залить картинки

    $250

    Новый сайт http://pechat-suvenir.ru/. Нужно залить фото нужного размера и качества. Работы много и выполнена должна быть вчера. :) Фото надо отрисовать и для многих произвести цветокорррекцию. Указывайте реальные сроки и цены.

    Наполнение сайтов54 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разаработка дизайна для сайта

    Для сайта http://pechat-suvenir.ru/ требуется дизайн. У нас есть логотип и некоторые идеи, а вот воплотить некому, так как в штате нет дизайнера. Поэтому мы ищем вас и надеемся на сотрудничество. Сумма до 15000 рублей.

    Дизайн сайтов108 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переписать контент!

    Требуется написать текст для главной страницы http://outadvert.ru/ с учетом ключевиков. Также сверстать таблицу с прайсом! Бюджет 7000 рублей.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Залить товары на сайт!

    Наполнить каталог сайта фотографиями http://oursouvenir.ru/. Сверстать табличку для страницы с прайсом. Оплата высокая, главное, чтоб качество было достойное. Сроки короткие!

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад