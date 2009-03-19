Новый сайт http://pechat-suvenir.ru/. Нужно залить фото нужного размера и качества. Работы много и выполнена должна быть вчера. :) Фото надо отрисовать и для многих произвести цветокорррекцию. Указывайте реальные сроки и цены.
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Наполнение сайтов54 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для сайта http://pechat-suvenir.ru/ требуется дизайн. У нас есть логотип и некоторые идеи, а вот воплотить некому, так как в штате нет дизайнера. Поэтому мы ищем вас и надеемся на сотрудничество. Сумма до 15000 рублей.Дизайн сайтов108 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать текст для главной страницы http://outadvert.ru/ с учетом ключевиков. Также сверстать таблицу с прайсом! Бюджет 7000 рублей.Копирайтинг25 заявокЗакрыт16 лет назад
Наполнить каталог сайта фотографиями http://oursouvenir.ru/. Сверстать табличку для страницы с прайсом. Оплата высокая, главное, чтоб качество было достойное. Сроки короткие!Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад