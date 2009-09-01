Освіта
Вищаз 09.2009 по 05.2014
ЛНУ ім. ІванаФранка, економічний факультет,фінанси та кредит, магістр
Досвід роботи
Набережний кварталз 08.2014 по 05.2017
Ведення реєстрів виконаних робіт (переглядбудівельних схем та внесення інформації по них у відповідний реєстр, розрахунок
різниці план/факт по виконаних роботах, внесення планових і фактичний
показників щоденно і за звітний період в систему)
Tickets.uaз 07.2017 по 12.2018
Фахівець відділу фінансового аналізу та взаєморозрахунків (звірка звітівпостачальників, взаєморозрахунки з постачальниками, звірка та аналіз
розрахунків з клієнтами, звірка відповідності закупок і реалізацій, звірка
транзакцій.)
Професійні навики
Навики роботи з комп’ютером, ПО
Word, Excel, Internet, E-mail, Photoshop(частково),1С, Jira
Володіння мовами
Англійська —середній
Українська —рідна
Російська —експерт
Додаткова інформація
Відповідальність, пунктуальність, серйозний підхід до своїх обов'язків, комунікабельність, вміння працювати в команді, здатність швидко навчатися, бажання реалізовувати набуті вміння і навикий отримувати нові.