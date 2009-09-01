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Освіта

Вища

з 09.2009 по 05.2014

ЛНУ ім. ІванаФранка, економічний факультет,фінанси та кредит, магістр

Досвід роботи

Набережний квартал

з 08.2014 по 05.2017

Ведення реєстрів виконаних робіт (переглядбудівельних схем та внесення інформації по них у відповідний реєстр, розрахунок

різниці план/факт по виконаних роботах, внесення планових і фактичний

показників щоденно і за звітний період в систему)

з 07.2017 по 12.2018

Фахівець відділу фінансового аналізу та взаєморозрахунків (звірка звітівпостачальників, взаєморозрахунки з постачальниками, звірка та аналіз

розрахунків з клієнтами, звірка відповідності закупок і реалізацій, звірка

транзакцій.)

Професійні навики

Навики роботи з комп’ютером, ПО

Word, Excel, Internet, E-mail, Photoshop(частково),1С, Jira

Володіння мовами

Англійська —середній

Українська —рідна

Російська —експерт

Додаткова інформація

Відповідальність, пунктуальність, серйозний підхід до своїх обов'язків, комунікабельність, вміння працювати в команді, здатність швидко навчатися, бажання реалізовувати набуті вміння і навикий отримувати нові.