martin13335

Необходимо отрисовать пять 3D моделей мастерплана промышленных объектов используя готовые пресеты (ангары, гаражи, транспорт, деревья), чтобы получилось как на изображении во вложении. Расположение ангаров, зданий по каждому объекту дадим. На выходе должно быть: 5 jpeg файлов 3000х2000px 5 исходных ...