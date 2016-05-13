martin13335

Марат Аглиуллин martin13335

 
35 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • 3d мастерплан

    $152

    Необходимо отрисовать пять 3D моделей мастерплана промышленных объектов используя готовые пресеты (ангары, гаражи, транспорт, деревья), чтобы получилось как на изображении во вложении. Расположение ангаров, зданий по каждому объекту дадим. На выходе должно быть: 5 jpeg файлов 3000х2000px 5 исходных ...

    3D-модель
    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Консультация по дизайну сайта
Хороший заказчик. На связи, оплата, приятный в общении. Рекомендую Марата к сотрудничеству!
Отлично отработал, на все вопросы ответил, указал на недочеты. Привел свои варианты.
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