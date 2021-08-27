mary_mart21

Марина mary_mart21

 
29 летУкраина/Хмельницкий
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
$3
10 баллов
2 года назад
Макет з Corel конвертувати для Paint 3d та лінії макету зробити абрису
Быстрый заказ, четкое ТЗ, оплата в срок, спасибо.
Александр все понимает очень быстро. Выполняет тоже. Я очень довольна сотрудничеством)
Ответный отзыв
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
$4
10 баллов
2 года назад
Потрібно зробити дизайн візитки для друку.
Детальное и понятное ТЗ. Правки вносились с четким пониманием того, что хочет заказчик. Продуктивное сотрудничество. Спасибо.
Я довольна на 100%. Правки внес сразу. Роботу выполняет даже быстрее срока. Мне очень повезло,что я попала с первым заказом на Александра. Теперь обращаюсь только к нему. Быстро и качественно . Я рекомендую . Очень ответственный. В 11 ночи принял заказ и в 7 утра уже скинул(мне нужно было срочно). Я очень довольна !
Ответный отзыв
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Потрібно зробити макет в Coral алфавіту для лазерної порізки.
Остались только положительные эмоции после сотрудничества. Спасибо.
Очень довольна. Выполнил все быстро и хорошо. Буду еще обращаться)
Ответный отзыв