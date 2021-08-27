mary_mart21

$5
Проблема в том, что не разрисовываться элементы в корале. мне нужно разрисовать только СMYK, а то при печати другие цвета получаются. есть пример как должно быть .
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Закрыт
2 года назад
Проблема в том, что не разрисовываться элементы в корале. мне нужно разрисовать только СMYK, а то при печати другие цвета получаются. есть пример как должно быть .
Дизайн для друку візиток та етекеток. Деревяні дитячі розвиваючі іграшки. Приклад додаю. Зараз вони такі! Стиль має бути такий і уольорова гамма спокійна.
Два макета. У мене виникли проблеми(при конвертації деякі деталі пропадають і зявляються лишні лінії)
Зробити макет алфавіту (фото додаю) В макеті має бути два алфавіта . Один з них без прорізів у буквах , а тільки котнур. Деталі макету обговоримо.