maryko23

Марина Лещенко maryko23

 
41 годУкраина/Хмельницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Копирайтеры на проект (тематика депрессия, стресс)
Марина отличный исполнитель. Рад что начал сотрудничество с ней, не пропадает, соблюдает сроки, и обладает хорошим слогом. В общем продолжаем сотрудничать по другим проектам. Спасибо за хорошую работу.
Владимир отличный заказчик, всегда на связи, дает четкое ТЗ, всегда вовремя оплачивает работу. Очень рада сотрудничеству, с удовольствием продолжу. Рекомендую всем.
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curli_ledy
Альбина 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
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Очень довольна работой с Мариной! Приятный положительный человек, внимательно выполняет работу, легко переносит критику и оперативно вносит правки. Тексты хорошего качества и выполняются в срок. Спасибо большое, рекомендую всем!
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, помогает в работе. Рекомендую к сотрудничеству.
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