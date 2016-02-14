Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Марина отличный исполнитель. Рад что начал сотрудничество с ней, не пропадает, соблюдает сроки, и обладает хорошим слогом. В общем продолжаем сотрудничать по другим проектам. Спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
Владимир отличный заказчик, всегда на связи, дает четкое ТЗ, всегда вовремя оплачивает работу. Очень рада сотрудничеству, с удовольствием продолжу. Рекомендую всем.
$1
10 баллов
8 лет назад
Очень довольна работой с Мариной! Приятный положительный человек, внимательно выполняет работу, легко переносит критику и оперативно вносит правки. Тексты хорошего качества и выполняются в срок. Спасибо большое, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, помогает в работе. Рекомендую к сотрудничеству.